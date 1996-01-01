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Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Вы знали, что Аланья в свое время была логовом средиземноморских пиратов? Теперь и вы сможете почувствовать себя морским волком, следуя по курсу вдоль побережья на трехпалубном паруснике.

На борту вас ждет тематическая анимация и обед, а на остановках вы будете купаться в открытом море 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $38 за человека

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Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи
Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи

Что вы увидите

  • Красная Башня
  • крепость Сельджуков
  • пляжи Клеопатры и Улаш
Аланья – бывший Каракессион – пристанище пиратов Средиземноморья. Если Вам надоели исторические достопримечательности 🏛️, предлагаю расслабиться в кампании пиратов на огромном корабле 🛳️. Для всей семьи приготовлена развлекательная программа и сытный обед на трехпалубном судне, отправляющимся из порта Аланьи по тайным бухтам морских негодяев.
Во время путешествия Вам подадут обед. Профессиональные фотографы запечатлят лучшие моменты Вашего отдыха в компании пиратов. Если Вам повезёт, увидите стаи дельфинов 🐬 и морских черепах у берегов курорта. Обязательно искупаетесь в сверкающих на солнце ☀️ водах Средиземного моря 🌊. Музыка, танцы 💃 и безалкогольные напитки дополнят турне и подарят хорошее настроение надолго.

Что взять с собой:

  • солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат, купальные принадлежности, деньги на личные расходы.
  • Обычно в конце плавания проводятся пенные вечеринки, но из-за пандемии они из развлекательной программы пока исключены.
Что входит
  • В стоимость тура включён обед на корабле
  • безалкогольные напитки и трансфер к порту Аланьи из отелей города и близлежащих населённых пунктов: Махмутлар
  • Тосмур
  • Конаклы
  • Турклер
  • Инджекум
  • Авсаллар.
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются алкогольные напитки
  • мороженое
  • услуги профессионального фотографа.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи
Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи
Прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Аланьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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