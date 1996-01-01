Аланья – бывший Каракессион – пристанище пиратов Средиземноморья. Если Вам надоели исторические достопримечательности 🏛️, предлагаю расслабиться в кампании пиратов на огромном корабле 🛳️. Для всей семьи приготовлена развлекательная программа и сытный обед на трехпалубном судне, отправляющимся из порта Аланьи по тайным бухтам морских негодяев.

Во время путешествия Вам подадут обед. Профессиональные фотографы запечатлят лучшие моменты Вашего отдыха в компании пиратов. Если Вам повезёт, увидите стаи дельфинов 🐬 и морских черепах у берегов курорта. Обязательно искупаетесь в сверкающих на солнце ☀️ водах Средиземного моря 🌊. Музыка, танцы 💃 и безалкогольные напитки дополнят турне и подарят хорошее настроение надолго.

Что взять с собой: