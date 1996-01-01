Аланья – бывший Каракессион – пристанище пиратов Средиземноморья. Если Вам надоели исторические достопримечательности 🏛️, предлагаю расслабиться в кампании пиратов на огромном корабле 🛳️. Для всей семьи приготовлена развлекательная программа и сытный обед на трехпалубном судне, отправляющимся из порта Аланьи по тайным бухтам морских негодяев.
Во время путешествия Вам подадут обед. Профессиональные фотографы запечатлят лучшие моменты Вашего отдыха в компании пиратов. Если Вам повезёт, увидите стаи дельфинов 🐬 и морских черепах у берегов курорта. Обязательно искупаетесь в сверкающих на солнце ☀️ водах Средиземного моря 🌊. Музыка, танцы 💃 и безалкогольные напитки дополнят турне и подарят хорошее настроение надолго.
Что взять с собой:
солнцезащитный крем и очки, фотоаппарат, купальные принадлежности, деньги на личные расходы.
Обычно в конце плавания проводятся пенные вечеринки, но из-за пандемии они из развлекательной программы пока исключены.
Что входит
В стоимость тура включён обед на корабле
безалкогольные напитки и трансфер к порту Аланьи из отелей города и близлежащих населённых пунктов: Махмутлар
Тосмур
Конаклы
Турклер
Инджекум
Авсаллар.
Что не входит
Отдельно оплачиваются алкогольные напитки
мороженое
услуги профессионального фотографа.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.