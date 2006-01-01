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Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Многие могут подумать, что Зеленый Каньон — это горное ущелье.

Но это не так.

Это рукотворное творение человека — огромная дамба между скал.

Свое название каньон получил из-за цвета вода — она зеленая.

Вокруг дамбы появился заповедник, где любят отдыхать местные жители.

Здесь можно купаться, ловить рыбу 🐟, наслаждаться красивой природой и просто отдыхать.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $50 за человека

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Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи

Что вы увидите

  • Зеленый Каньон
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Остановка на смотровой площадке чтобы пофотографироваться;
  • Прибытие в порт Грин Каньон;
  • Отправление с Грин Каньон;
  • Остановка в бухте для купания. Здесь желающие могут ловить рыбу;
  • Обед;
  • Выезд в сторону Белека;
  • Возвращение в отели (17:30–18:00).

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Страховка
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи
Прогулка на яхте по Зеленому каньону из Аланьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Насиб С.
Насиб С.
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