9 отзывов оставили туристы

В целом поездка в Каппадокию понравилась. Фантастические ландшафты, интересные места, полет на воздушном шаре. Нам повезло и на второй день экскурсии полеты были) Забирают из отеля в 4. 40 и полет происходит во время рассвета, который вы встречаете в небе, просто потрясающе! Гид пугала, что может не быть мест, т. к. все места бронируют китайцу заранее, или могут поднять цену, чтобы перебить их предложения, но места для всех желающих были по заявленной цене в 230 евро. Собирали в первый день с утра на одном автобусе, потом была пересадка в больший автобус, но организовано все было хорошо. Комфортабельный автобус, отель для ночевки был очень приятный, кормили вкусно. Обеды оба дня были платные, по 10 евро, но все оставались сытыми, кто не захотел брать обед, были места, где можно перекусить свое или взять что-то самостоятельно. В первый день по программе озвучили, что все обязательно едут на вечернее шоу, хотя по описанию на трипстере про это не было сказано. Потом оказалось, что это платно и можно отказаться. Экскурсия прошла хорошо скорее не благодаря, а вопреки стараниям гида Оксаны. Давно привыкла к тому, что гиды при знакомстве с группой дают свой номер телефона для непредвиденных ситуаций, здесь такого не было. Очень странно соблюдалось время для посещения, на первый день заезжали посмотреть на долину Голубей, выделили 20 минут, чуть не уехали без двух девочек. которые предупредили, что отошли за водой, на второй день автобус остановился точно в этом же месте для посещения магазина сладостей, выделили 20 минут, но через 45 минут Оксана никуда не торопилась и за временем не следила. Было очень мало информации про экскурсионные места и основной посыл был, что быстренько посмотрим "на камни", а дальше едем отдыхать в магазины, первый раз встречаюсь с таким односторонним подходом к экскурсии и направленности на шопинг, обычно это встречается в бесплатных турах, где магазины - это основное. На второй день после полета на воздушном шаре пришлось понервничать, т. к. по словам Оксаны в отель мы должны были вернуться в 7. 00, а дальнейшее отправление и выезд из отеля был назначен на 7. 40. Т. е. за это время мы вполне успевали позавтракать и собраться. Нас же привезли в 7. 25 и на завтрак мы уже не успевали. Пришлось искать Оксану, информацией о номере своего проживания она не поделилась, хорошо перехватили в столовой отеля. И на наш вопрос о том, можно ли сдвинуть выезд минут на 15 или будут ли места и возможность поесть в ближайшее время, нам ответили, что ждать вас никто не будет, завтракайте здесь, потом сами доберетесь на машине. И только спасибо водителю, он пояснил на английском, что он за нами подъедет на машине в 8. 10 и заберет, чтобы присоединиться к группе. Оксана же делала недовольный вид, мы ее явно отвлекали от важных дел. Также оказалось сюрпризом, что группа была двуязычная, то есть информацию гид подавала по очереди, то на русском языке, то на английском. Места по программе шикарные, но с гидом Оксаной я бы на эту программу ехать не советовала.