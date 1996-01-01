Примерно в 50 км в горах ⛰️ Алании находится Каньон Сападере. Это незабываемое, удивительной первозданной красоты место, образовавшееся естественным путем в результате течения горной реки. Вашему взору откроется потрясающая картина – водопад с естественным бассейном, в котором можно искупаться. Глубина ущелья около 100 метров, общая длина примерно 700 метров. Вдоль одноименной реки мы пройдемся по подвесной тропе. Виды красоты и мощи природы здесь захватывающие.

По дороге мы заедем в большую и самую интересную в округе пещеру Дым. Расположена она на высоте 232 метра над уровнем моря 🌊 и её видимая протяжённость составляет более 300 метров. Вас ждут фантастические пейзажи из сталактитов и сталагмитов, а живая музыка в пещере заворожит до мурашек.

На въезде к каньону на берегу реки оборудован прекрасный рыбный ресторан, где всегда доступна свежевыловленная рыба 🐟. Обед входит в стоимость экскурсии 🧭