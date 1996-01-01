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Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $165 за экскурсию

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Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым
Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым

Что вы увидите

  • Каньон Сападера
  • пещера Дым
  • реки
  • горы
  • водопады
Примерно в 50 км в горах ⛰️ Алании находится Каньон Сападере. Это незабываемое, удивительной первозданной красоты место, образовавшееся естественным путем в результате течения горной реки. Вашему взору откроется потрясающая картина – водопад с естественным бассейном, в котором можно искупаться. Глубина ущелья около 100 метров, общая длина примерно 700 метров. Вдоль одноименной реки мы пройдемся по подвесной тропе. Виды красоты и мощи природы здесь захватывающие.
По дороге мы заедем в большую и самую интересную в округе пещеру Дым. Расположена она на высоте 232 метра над уровнем моря 🌊 и её видимая протяжённость составляет более 300 метров. Вас ждут фантастические пейзажи из сталактитов и сталагмитов, а живая музыка в пещере заворожит до мурашек.
На въезде к каньону на берегу реки оборудован прекрасный рыбный ресторан, где всегда доступна свежевыловленная рыба 🐟. Обед входит в стоимость экскурсии 🧭
Что входит
  • трансфер
  • экскурсовод
  • обед
Что не входит
  • входные билеты в пещеру 15 турецких лир
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым
Сападере Каньон, купание в бирюзовых водопадах горных рек и уникальная пещера Дым

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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