Описание

Что вас ожидает

Искусственное озеро. Первая короткая остановка нас ждет через час пути. Мы поднимемся к смотровой площадке у искусственного озера и насладимся безмятежным пейзажем горных вершин Таврических гор.

Водопад на горной реке. Идеальное место для тех, кто готов взбодриться: вода здесь круглый год ледяная, даже летом ее температура не поднимается выше 11 градусов. Ну а после нас будет ждать горячий турецкий чай.

Горные деревни. Продолжение поездки пройдет по завораживающим своей красотой Таврическим горам. Смотрите в оба! Мы сделаем несколько коротких остановок, отведаем вкусный гёзлеме в горной деревне и осмотрим пещеру. Если повезет, то даже увидим горного суслика.

Барбекю на берегу озера. К обеду окажемся на высоте 2100 метров на берегу чистого горного озера, вокруг которого безмятежно пасутся стада овец, а на фоне снежных вершин в небе парит одинокий сокол. В этом прекрасном месте нас ждет не менее прекрасный обед: приготовленный на мангале шашлык (и конечно же, турецкий чай).

Закат с видом на Эрменекское водохранилище. Но и это еще не все! Просто вернуться обратно по знакомой дороге было бы скучно, поэтому мы выбрали новый интересный путь по горным вершинам и тихим деревенькам. Кульминацией пути станет очень кинематографичный закат с видом на воды Эрменекского водохранилища.

Организационные детали