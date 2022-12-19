Секретные места гор Аланьи

Однодневное путешествие по классным нетуристическим локациям: деревеньки, горные реки и барбекю

На целый день мы поедем наслаждаться красотой Таврических гор. В составе мини-группы вас ждет кольцевой маршрут по секретным местечкам «для своих».

Здесь жители деревень ведут обычный размеренный образ жизни, на берегу озера пасутся стада овец, а горные вершины заряжают спокойствием.

Изюминкой поездки станет шашлык, приготовленный на мангале, и кинематографичный закат с видом на водохранилище.
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
Секретные места гор Аланьи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Искусственное озеро. Первая короткая остановка нас ждет через час пути. Мы поднимемся к смотровой площадке у искусственного озера и насладимся безмятежным пейзажем горных вершин Таврических гор.
Водопад на горной реке. Идеальное место для тех, кто готов взбодриться: вода здесь круглый год ледяная, даже летом ее температура не поднимается выше 11 градусов. Ну а после нас будет ждать горячий турецкий чай.
Горные деревни. Продолжение поездки пройдет по завораживающим своей красотой Таврическим горам. Смотрите в оба! Мы сделаем несколько коротких остановок, отведаем вкусный гёзлеме в горной деревне и осмотрим пещеру. Если повезет, то даже увидим горного суслика.
Барбекю на берегу озера. К обеду окажемся на высоте 2100 метров на берегу чистого горного озера, вокруг которого безмятежно пасутся стада овец, а на фоне снежных вершин в небе парит одинокий сокол. В этом прекрасном месте нас ждет не менее прекрасный обед: приготовленный на мангале шашлык (и конечно же, турецкий чай).
Закат с видом на Эрменекское водохранилище. Но и это еще не все! Просто вернуться обратно по знакомой дороге было бы скучно, поэтому мы выбрали новый интересный путь по горным вершинам и тихим деревенькам. Кульминацией пути станет очень кинематографичный закат с видом на воды Эрменекского водохранилища.

Организационные детали

  • Это путешествие на целый день. Странствовать будем на автомобилях Suzuki Samurai.
  • Начало экскурсии в 6:30 в Махмутларе, примерное время окончания — 21.00
  • Что взять с собой: толстовку (так как в горах может быть ветрено), головной убор, плавки и полотенце (если планируете купаться в водопаде)
  • Барбекю входит в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у I limon cafe в Махмутларе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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