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Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
Дельфинарий — развлечение для взрослых и детей.

Вас ждёт выездная экскурсия ⛳ в город 🏙️ Тюрклер.

В рамках выступления талантливые артисты — дельфины 🐬 и морские котики, показывают разнообразные трюки с обручами, мячами, танцуют 💃 и удивляют зрителей своими умениями и способностями.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $38 за человека

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Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Что вы увидите

  • Дельфинарий
Шоу, фото и купание с дельфинамиПродолжительность программы составляет около 55 минут. Представление проводится на нескольких языках, один из которых — русский. Купание проходит группой в 7-8 человек. В целях безопасности всем участникам выдаются спасательные жилеты. Плавание разрешается детям старше 4 лет. При этом дети 5-7 лет обязательно должны сопровождаться взрослым.
Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на личные расходы и хорошее настроение.
Что входит
  • трансфер
  • входные билеты
  • бассейн с водными горками
  • плавание в бассейне со скатами, плавание с яркими тропическими рыбами в коралловом рифе и наблюдение за акулами
  • обед
  • пользование кабинками и шкафчиками хранения личных вещей.
Что не входит
  • плавание с дельфинами
  • профессиональная фотосъёмка
  • видеосъёмка.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков
Шоу с участием дельфинов и морских котиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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