Шоу, фото и купание с дельфинамиПродолжительность программы составляет около 55 минут. Представление проводится на нескольких языках, один из которых — русский. Купание проходит группой в 7-8 человек. В целях безопасности всем участникам выдаются спасательные жилеты. Плавание разрешается детям старше 4 лет. При этом дети 5-7 лет обязательно должны сопровождаться взрослым.

Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на личные расходы и хорошее настроение.