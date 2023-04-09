Стамбул 2 дня (авиа)

Стамбул 2 дня

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия с авиаперелетом. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид. Дети до 2х лет путешествуют без предоставления отдельного места в автобусе и самолете. Указанное время отправления из отеля - ориентировочное. Точное время выезда из отеля будет объявлено накануне.

Что взять с собой: ПАСПОРТА, ланч-боксы (заказать накануне на рецепции вашего отеля), фото/видеокамеру, удобную обувь, деньги на личные расходы, платок для женщин. Плечи и колени при посещении храмов должны быть закрыты. ВЫ МОЖЕТЕ БРАТЬ С СОБОЙ В САМОЛЕТ ТОЛЬКО РУЧНУЮ КЛАДЬ!
Стамбул 2 дня (авиа)
Стамбул 2 дня (авиа)
Стамбул 2 дня (авиа)
Стамбул 2 дня (авиа)
Стамбул 2 дня (авиа)

Что вас ожидает:

  • Храм Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Ипподром
  • Пролив Босфор
  • Египетский базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости транспортного и экскурсионного обслуживания
В случае отмены заказа более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов не возвращается!

Описание

Приглашаем познакомиться с городом, который по праву считается музеем под открытым небом. В Стамбуле Восток встречается с Западом, а Европа – с Азией. Лежащий на двух материках, этот современный мегаполис может сравниться с сокровищницей, которая хранит наследие сразу трех империй – Византийской, Римской и Османской. Недаром Стамбул называют городом контрастов! Его атмосфера покоряет каждого путешественника с первых мгновений.

Во время экскурсии вы увидите:

Храм Святой Софии (Айя София) – грандиозный христианский храм 6 века и чудо византийской архитектуры, дошедшее до наших дней. Внутри можно увидеть колонны из цветного мрамора и уникальные мозаичные фрески на стенах.

Голубая мечеть (мечеть Султана Ахмеда) – самая большая мечеть Турции, получившая свое название благодаря изысканной облицовке голубыми фаянсовыми изразцами.

Дворец Топкапы – бывшая резиденция султанов Османской империи. Внутри грандиозного дворцового комплекса находятся гарем, сокровищница со священными реликвиями, оружейная и другие палаты.

Ипподром – музей под открытым небом, где можно увидеть древнейшие памятники Стамбула – Змеиную колонна, обелиск Константина и Египетский обелиск.

Босфорский пролив – пролив между двумя континентами, соединяющий Черное море с Мраморным.

Программа

1 день:
09:00 -10:00 – сбор по отелям
11:55 – вылет в Стамбул
13:10 – прилет в Стамбул, переезд в район Султанахмет и посещение:
• Ипподром и Немецкий Фонтан
• Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)
• Дворец Топкапы (посещение Гарема осуществляется по желанию за доп. плату) и церковь Св. Ирины
18:30 – прогулка по Босфору на закате на корабле и ужин
20:00 – заселение в отель и свободное время
2 день:
08:30 — завтрак и выезд из отеля на экскурсии:
• Айя София (Мечеть Святой Софии)
• Цистерна Базилика (по желанию, если будет время)
• Обед
• Мечеть Сулеймание и место захоронения Хюрем Султан и султана Сулеймана
• Крытый рынок
• Египетский базар и свободное время
18:30 – возвращение в аэропорт
20:05 – вылет в Анталию
21:15 – прилет и обратный трансфер в отель

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Авиаперелет Анталия - Стамбул и обратно Входные билеты по программе Прогулка по Босфору Завтрак
  • Обед и ужин
Что не входит
  • Напитки Цистерна Базилика - 20$ по желанию Личные расходы (сувениры и т. д.)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг в 08:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура
Многодневные туры

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