Стамбул 2 дня
Что взять с собой: ПАСПОРТА, ланч-боксы (заказать накануне на рецепции вашего отеля), фото/видеокамеру, удобную обувь, деньги на личные расходы, платок для женщин. Плечи и колени при посещении храмов должны быть закрыты. ВЫ МОЖЕТЕ БРАТЬ С СОБОЙ В САМОЛЕТ ТОЛЬКО РУЧНУЮ КЛАДЬ!
Что вас ожидает:
- Храм Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Ипподром
- Пролив Босфор
- Египетский базар
В случае отмены заказа более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов не возвращается!
Описание
Приглашаем познакомиться с городом, который по праву считается музеем под открытым небом. В Стамбуле Восток встречается с Западом, а Европа – с Азией. Лежащий на двух материках, этот современный мегаполис может сравниться с сокровищницей, которая хранит наследие сразу трех империй – Византийской, Римской и Османской. Недаром Стамбул называют городом контрастов! Его атмосфера покоряет каждого путешественника с первых мгновений.
Во время экскурсии вы увидите:
Храм Святой Софии (Айя София) – грандиозный христианский храм 6 века и чудо византийской архитектуры, дошедшее до наших дней. Внутри можно увидеть колонны из цветного мрамора и уникальные мозаичные фрески на стенах.
Голубая мечеть (мечеть Султана Ахмеда) – самая большая мечеть Турции, получившая свое название благодаря изысканной облицовке голубыми фаянсовыми изразцами.
Дворец Топкапы – бывшая резиденция султанов Османской империи. Внутри грандиозного дворцового комплекса находятся гарем, сокровищница со священными реликвиями, оружейная и другие палаты.
Ипподром – музей под открытым небом, где можно увидеть древнейшие памятники Стамбула – Змеиную колонна, обелиск Константина и Египетский обелиск.
Босфорский пролив – пролив между двумя континентами, соединяющий Черное море с Мраморным.
Программа
09:00 -10:00 – сбор по отелям
11:55 – вылет в Стамбул
13:10 – прилет в Стамбул, переезд в район Султанахмет и посещение:
• Ипподром и Немецкий Фонтан
• Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)
• Дворец Топкапы (посещение Гарема осуществляется по желанию за доп. плату) и церковь Св. Ирины
18:30 – прогулка по Босфору на закате на корабле и ужин
20:00 – заселение в отель и свободное время
2 день:
08:30 — завтрак и выезд из отеля на экскурсии:
• Айя София (Мечеть Святой Софии)
• Цистерна Базилика (по желанию, если будет время)
• Обед
• Мечеть Сулеймание и место захоронения Хюрем Султан и султана Сулеймана
• Крытый рынок
• Египетский базар и свободное время
18:30 – возвращение в аэропорт
20:05 – вылет в Анталию
21:15 – прилет и обратный трансфер в отель
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Авиаперелет Анталия - Стамбул и обратно Входные билеты по программе Прогулка по Босфору Завтрак
- Обед и ужин
- Что не входит
- Напитки Цистерна Базилика - 20$ по желанию Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, четверг в 08:00Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.