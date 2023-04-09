Приглашаем познакомиться с городом, который по праву считается музеем под открытым небом. В Стамбуле Восток встречается с Западом, а Европа – с Азией. Лежащий на двух материках, этот современный мегаполис может сравниться с сокровищницей, которая хранит наследие сразу трех империй – Византийской, Римской и Османской. Недаром Стамбул называют городом контрастов! Его атмосфера покоряет каждого путешественника с первых мгновений.

Во время экскурсии вы увидите:

Храм Святой Софии (Айя София) – грандиозный христианский храм 6 века и чудо византийской архитектуры, дошедшее до наших дней. Внутри можно увидеть колонны из цветного мрамора и уникальные мозаичные фрески на стенах.

Голубая мечеть (мечеть Султана Ахмеда) – самая большая мечеть Турции, получившая свое название благодаря изысканной облицовке голубыми фаянсовыми изразцами.

Дворец Топкапы – бывшая резиденция султанов Османской империи. Внутри грандиозного дворцового комплекса находятся гарем, сокровищница со священными реликвиями, оружейная и другие палаты.

Ипподром – музей под открытым небом, где можно увидеть древнейшие памятники Стамбула – Змеиную колонна, обелиск Константина и Египетский обелиск.

Босфорский пролив – пролив между двумя континентами, соединяющий Черное море с Мраморным.