Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)

Стамбул и Каппадокия

Это двухдневная перелётная экскурсия из Анталии, в которой вы увидите два самых удивительных города Турции: Стамбул (бывший Константинополь) — крупнейший город Турции, её основной порт и одно из самых удивительных мест, расположенных в центральной Анатолии — Каппадокию.
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по Босфору
  • Посещение Долины Девели
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Панорамная остановка
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Подземный город
  • Город Аванос
  • Глиняные изделия
  • Панорамная остановка возле три красавицы
День 1
Неподражаемый Стамбул
Стамбул — единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской.
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времён Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов.
Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. Затем тур по Босфору и ужин. После Босфора направляемся к аэропорту и вылетаем в город Кайсери. В аэропорту Кайсери встречает наш гид и везёт в отель в Каппадокии для ночлега.
День 2
Мистическая Каппадокия
На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего христианства.
В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, в основном, относятся к IX-XI вв нашей эры. Хотя встречаются и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена прямо на голые стены

Важная информация:

  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат;
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети. У мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Внутренние авиабилеты
  • Проживание
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Обед и ужин
  • Тур по Босфору
  • Посещение Собора Святой Софии
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы во время тура
  • Полёт на воздушном шаре
Важная информация
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети. У мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней.
Время проведения: По понедельникам
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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