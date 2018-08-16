Совершите путешествие по Таврским горам на внедорожниках с командой профессиональных водителей. Полюбуйтесь потрясающими пейзажами Аланьи во время остановок. Побывайте в прекрасной сельской местности и посетите небольшую турецкую деревню в этой поездке-приключении на целый день.

Гид расскажет вам о религиозных традициях Турции во время посещения деревенской мечети. Перекусите в старинном доме – попробуйте традиционный турецкий хлеб или местные gözleme (лепешки с начинкой). Вам предложат чашку турецкого чая и посмотрите удивительное представление.

Остановитесь на обед в ресторане рядом с рекой Дим-Чай. Полюбуйтесь видом на окрестности и отдохните на солнце, прежде чем вернуться в Аланью.