Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите путешествие на внедорожнике по Таврским горам
Ощутите колорит турецкой деревенской жизни
Пообедайте в популярном ресторане у реки Дим-Чай
Совершите путешествие по Таврским горам на внедорожниках с командой профессиональных водителей. Полюбуйтесь потрясающими пейзажами Аланьи во время остановок. Побывайте в прекрасной сельской местности и посетите небольшую турецкую деревню в этой поездке-приключении на целый день.
Гид расскажет вам о религиозных традициях Турции во время посещения деревенской мечети. Перекусите в старинном доме – попробуйте традиционный турецкий хлеб или местные gözleme (лепешки с начинкой). Вам предложат чашку турецкого чая и посмотрите удивительное представление.
Остановитесь на обед в ресторане рядом с рекой Дим-Чай. Полюбуйтесь видом на окрестности и отдохните на солнце, прежде чем вернуться в Аланью.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Страховка
Англоговорящий гид
Обед
Все налоги
Что не входит
Традиционный турецкий хлеб в деревенском доме
Напитки на протяжении поездки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 54 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Nijazi
16 авг 2018
(Кюрасао)
Джип-сафари в горах Тавра с обедом на реке Димкай был одним из лучших во время моего пребывания в Турции. В рамках экскурсии все туристы должны добраться до бутылок с водой и группы туристического лидера Рэмбо с водителем и его подругой. Они отправляются в деревню кочевников, после того, как проезжают через долину реки Димати и заканчивают путь через гору в ресторан Panaorama, где вы можете доплыть до самой холодной воды, в которой я когда-либо плавал, и до наружной двери Панорамы. Это был отличный день.
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Jim
3 июля 2016
(Великобритания)
МЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ИДТИ НА ДРУГОЙ ДЖИП САФАРИ, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ ЧЕГО, ЧТО МЫ БЫЛИ ЗАБРОНИРОВАНЫ. Я думаю, что это произошло из-за отсутствия людей в Турции во время нашего визита. ИМЕЯ САДИ, ЧТО МЫ ВЕЛИКОЕ ВРЕМЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАСЛАЖДАЛИСЬ ВОДНЫМИ БОРЬБАМИ. ОБЕД был ОЧЕНЬ ХОРОШИМ, И ВОДИТЕЛЬ И РУКОВОДСТВО БЫЛИ ОТЛИЧНЫМ ПОСЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. ОТЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕНЬГИ. БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕННО ДЕЛАТЬ ЭТО СНОВА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
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Elke
25 сен 2019
Мы ездили в тур в сентябре 2019 года. Нам было очень весело. Нам очень понравилась поездка по горам, и могу рекомендовать ее с чистой совестью. Небольшой совет … водонепроницаемая сумка для всего, что не переносит воду и не имеет с собой купальных костюмов. Еще раз спасибо за прекрасный день