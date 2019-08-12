Отправляйтесь в тур на полдня на квадроцикле за острыми ощущениями в Аланье. Прокатитесь по великолепным песчаным дюнам Таврских гор.

Вас встретят у отеля в Аланье в удобное для вас время и отвезут к подножию скалистых, иногда заснеженных, Таврских гор. Там для вас проведут инструктаж перед отправлением на квадроцикле. Вам объяснят, как управлять квадроциклом.

Исследуйте пустынную местность Таврских гор, отделяющих средиземноморское побережье южной Турции от Анатолийского плоскогорья центральной Турции. По пути вы сделаете несколько остановок, чтобы искупаться или сфотографировать пейзажи.

После этого вы вернетесь к стоянке квадроциклов, откуда вас отвезут обратно к вашему отелю.