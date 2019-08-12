Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь со скалистыми Таврскими горами во время сафари на квадроциклах
Прокатитесь по грунтовым дорогам и песчаным дюнам Таврских гор на квадроцикле
Сбегите от толп туристов в Аланье и насладитесь ароматом сосновых лесов в Таврских горах
Сделайте остановки для купания или фотосъемки на живописном фоне
Отправляйтесь в тур на полдня на квадроцикле за острыми ощущениями в Аланье. Прокатитесь по великолепным песчаным дюнам Таврских гор.
Вас встретят у отеля в Аланье в удобное для вас время и отвезут к подножию скалистых, иногда заснеженных, Таврских гор. Там для вас проведут инструктаж перед отправлением на квадроцикле. Вам объяснят, как управлять квадроциклом.
Исследуйте пустынную местность Таврских гор, отделяющих средиземноморское побережье южной Турции от Анатолийского плоскогорья центральной Турции. По пути вы сделаете несколько остановок, чтобы искупаться или сфотографировать пейзажи.
После этого вы вернетесь к стоянке квадроциклов, откуда вас отвезут обратно к вашему отелю.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отелей в Аланье, Сиде, Белеке, Анталье и Кемере
Услуги гида
Инструктаж по езде на квадроцикле
Квадроцикл и защитный шлем
Что не входит
Еда и напитки
Фото и видеосъемка
Личные расходы и чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Шарф
Важная информация
Обратите внимание, что участники тура на квадроциклах должны быть не младше 14 лет и иметь базовые навыки вождения. Участники 7–13 лет могут принять участие в туре на 2-местном квадроцикле в качестве пассажира
Максимально допустимый вес для квадроцикла составляет 110 кг
Имейте в виду, что время указано приблизительно
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 13 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 14 лет
Беременные женщины
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
12 авг 2019
Во-первых, название этой экскурсии полностью вводит в заблуждение, поэтому я чувствую, что нас обманули. Нас не было рядом с горами Тельца, мы оказались на какой-то песчаной гоночной трассе возле пляжа Лара. Вы не получаете 4 часа, как рекламируется. Вы получаете 1,5 часа. Что еще хуже, квадроциклы ездили вместе с багги. Люди позади были потеряны - бедный водитель должен был продолжать останавливаться и приводить их в порядок, что в целом убирало от волнения. Ps мы ждали дополнительные 45 минут для всех остальных, чтобы добраться туда.
J
Jesper juul
31 июля 2019
(Дания)
длится не 3 часа, как рекламируется, а всего 1,5 часа. Кроме того, у нас было много ошибок с квадроциклами, из-за чего приходилось несколько раз останавливаться.