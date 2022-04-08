Ежедневно в 07:10

Приглашаем посетить самый большой, яркий и современный тематический водный парк на Анатолийском побережье! Грандиозный The Land of Legends был построен владельцем сети отелей премиум-класса Rixos при участии Франко Драгоне — всемирно известного постановщика шоу “Цирк Дю Солей”.
“Земля легенд” подобно Диснейленду погружает в сказочный мир не только детей, но и взрослых. Парк развлечений превратился в самое посещаемое место на Анталийском побережье. Его территория разделена на тематические зоны, созданные по мотивам волшебных сказок.
Для гостей парка доступны:
Кроме того, вас ждет яркая интересная анимация, а также увлекательное часовое шоу с дельфинами, белугой и моржом.
Желающие смогут покататься на гондоле по каналу, посетить 5D Кинотеатр, заглянуть в веревочный городок или прогуляться по аллее магазинов.
На территории парка работает 35 тематических ресторанов и баров.