восточная сказка в формате шоу программы (40 минутное турецкое шоу с национальными танцами);
фаер–шоу;
диско–бар с зажигательными хитами этого лета.
Когда однообразные вечера в отеле уже надоели и захотелось чего то необычно красивого, мы идём вам на встречу и хотим вас удивить! Есть возможность продлить для вас этот удивительный вечер в баре с зажигательными танцами. Мы хотим подарить вам атмосферу, которая надолго останется в ваших сердцах.
Что входит
Трансфер из отеля и обратно
ужин
шоу программа (40 минутное турецкое шоу с национальными танцами)
фаер шоу.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.