Turkish H. – Гид из Аланьи

Новая экскурсия ⛳ сезона 2020 — турецкие сказки.



Для тех, кто любит днём позагорать на пляже, а вечером повеселиться.



Мы создали для вас потрясающе красивый вечер в ресторане на горе в окружении мерцающих звёзд и атмосферы заворачивающей восточной сказки.



Именно здесь находится самая инстаграмная локация для ваших бомбических фото! Для вас мы пригласили красочное шоу, которое окунёт вас в красивую историю 📖 востока.



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