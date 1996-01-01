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Турецкие сказки

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Новая экскурсия ⛳ сезона 2020 — турецкие сказки.

Для тех, кто любит днём позагорать на пляже, а вечером повеселиться.

Мы создали для вас потрясающе красивый вечер в ресторане на горе в окружении мерцающих звёзд и атмосферы заворачивающей восточной сказки.

Именно здесь находится самая инстаграмная локация для ваших бомбических фото! Для вас мы пригласили красочное шоу, которое окунёт вас в красивую историю 📖 востока.

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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $18 за человека

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Турецкие сказки
Турецкие сказки

Что вы увидите

  • Инстаграмные локации
  • Шоу-программа
Что вас ожидает:• атмосферный ужин;
  • красивые локации для фото;
  • восточная сказка в формате шоу программы (40 минутное турецкое шоу с национальными танцами);
  • фаер–шоу;
  • диско–бар с зажигательными хитами этого лета.
  • Когда однообразные вечера в отеле уже надоели и захотелось чего то необычно красивого, мы идём вам на встречу и хотим вас удивить! Есть возможность продлить для вас этот удивительный вечер в баре с зажигательными танцами. Мы хотим подарить вам атмосферу, которая надолго останется в ваших сердцах.
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • ужин
  • шоу программа (40 минутное турецкое шоу с национальными танцами)
  • фаер шоу.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Турецкие сказки
Турецкие сказки
Турецкие сказки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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1 отзыв оставили туристы

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