6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рафтинг по горной реке

Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Вам предстоит покорить красивейшую горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон.

Вы получите незабываемые эмоции от бодрого приключения и насладитесь видом каньона и древнего каменного моста.

А за вашу безопасность будут отвечать профессиональные гиды-инструкторы.

18 за человека

У этой экскурсии6 отзывов
4.17
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке

Что вас ожидает

Сплав по реке в живописном каньоне
Из вашего отеля в Аланье или её окрестностях вы отправитесь в национальный парк Кёпрюлю Каньон — идеальное место для рафтинга в Анталийском регионе. Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени. А в одном месте каньона вы увидите каменный мост Олук высотой 27 метров, построенный римлянами во 2 в. н. э.

Безопасное приключение
Протяжённость сплава 14 км — чтобы преодолеть эту дистанцию, вам не нужно иметь опыт в рафтинге или специальную подготовку. На протяжении всего маршрута вас сопровождают профессиональные гиды-инструкторы, а перед началом приключения вы пройдёте полный инструктаж.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер; обед; снаряжение (шлем и жилет).
  • Дополнительные расходы: напитки; фото и видео (по желанию).
  • Дети до 6 лет не допускаются на рафтинг.
  • Ваша обувь должна быть удобной и нескользкой. Специальную обувь всех размеров можно приобрести на базе рафтинга.
  • Длительность экскурсии включает время сбора группы по отелям (общее время экскурсии 13-14 часов; общее время в дороге около 7 часов).
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Ребята, прекращайте разводняк, то нужно купить за 50 лир резиновую обувь, до доплатить за тарзанку 10$, то за лепешку, хотя питание включено. Отдельно по питанию, почему еда входит в стоимость, а напитки нет. Некрасиво с вашей стороны, вам есть над чем работать
Alexander
31 июля 2019
Было весело, не страшно и безопасно. Отлично провели время. Рекомендую.
26 июня 2019
Спасибо за организацию рафтинга. Эту программы мы выбираем не первый раз, находясь в Турции, да и в России сплавляемся на байдарка и рафтах. Микроавтобус забрал из отеля в п. Махмутлар в назначенное время, дорога до места назначения заняла около 2, 5 часов, т. к. собирали участников группы из других отелей в Алании. В дороге была сделана 15-тиминутная остановка для приобретения сувениров и/или возможность посетить санузел. По дороге экскурсионной части не было. На базе рафтинга встретили, проинструктировали, одели спас. жилеты и шлемы. Для тех кто плохо знает английский: Группа состояла не только из русскоговорящих туристов, поэтому участников разделили на 2 группы по 8-9 человек и инструктаж и дальнейший сплав проводили 2 гида на англ. и русском языках. Сплав продлился 2, 5 часа с учетом 2 остановок. По прибытию на базу накормили сытным обедом. Как многие писали выше - напитки платные. Если денег при себе нет - можно расплатиться в отеле по прибытию в город. +: позитивный инструктор, красивые виды на горы, безопасно, сытный обед -: маршрут сокращен по сравнению с предыдущими годами, чтобы увидеть мост нужно брать отдельную экскурсию, которая начинается выше в горах, часть маршрута пешком, часть на машине и далее на байдарке. Рафт, на котором были мы - спускал и в него заливалось больше воды, чем обычно. На безопасность это не повлияло, но пороги проходить на хорошо накаченном рафте интересней. Рекомендации: одевать на купальник рубашки, чтобы руки не обгорели, использовать солнцезащитный крем, не забыть резиновые тапки для купания - в них передвигаться комфортнее.
26 октября 2018
Все супер!Время пролетело не заметно, прекрасная программа, вкусный обед. Красоты Каньона словами не описать.
29 августа 2018
Экскурсия стоит однозначно своих денег, обящательна к посещению. Эмоций очень много. Вода очень холодная, но бодрящая. Впервые получил опыт сплавления по порогам и выплывания из горной реки. Очень много людей на экскурсии: много живого веселого общения. В лагере по прибытию имеются вполне пригодные душ, туалет. Безопасность обеспечивается сопровождающими, шлемом и жилетом. В экскурсия участвуют в том числе и дети. Я запомнил этот день, как оригинальное событие. Единственным минусом являются активное навязывание дополнительных расходов: платные напитки, диски (которые в макбук не вставишь), и принудительный просмотр фильма: рекомендую просто отказаться от этой процедуры и не реагировать на принудительные приглашения к просмотру до конца. Тем не менее экскурсия однозначно рекомендуется к посещению. 9 из 10!
Кирилл
22 августа 2018
Все хорошо, есть три пожелания. Первое, это доставка — ехать долго, места остались на последнем ряду: теснота, духота. Не стоит забивать полностью микроавтобус в подобных случаях. Второе, самая главная фото на анонсе экскурсии, это мост 2го века, который мы так и не увидели, потому что сейчас он не входит в программу. Третье, купили диск с видео и фото, где эти товарищи анонсировали что там два часа записи В результате нашлось только 25 минут нарезки.

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