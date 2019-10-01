6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо за организацию рафтинга. Эту программы мы выбираем не первый раз, находясь в Турции, да и в России сплавляемся на байдарка и рафтах. Микроавтобус забрал из отеля в п. Махмутлар в назначенное время, дорога до места назначения заняла около 2, 5 часов, т. к. собирали участников группы из других отелей в Алании. В дороге была сделана 15-тиминутная остановка для приобретения сувениров и/или возможность посетить санузел. По дороге экскурсионной части не было. На базе рафтинга встретили, проинструктировали, одели спас. жилеты и шлемы. Для тех кто плохо знает английский: Группа состояла не только из русскоговорящих туристов, поэтому участников разделили на 2 группы по 8-9 человек и инструктаж и дальнейший сплав проводили 2 гида на англ. и русском языках. Сплав продлился 2, 5 часа с учетом 2 остановок. По прибытию на базу накормили сытным обедом. Как многие писали выше - напитки платные. Если денег при себе нет - можно расплатиться в отеле по прибытию в город. +: позитивный инструктор, красивые виды на горы, безопасно, сытный обед -: маршрут сокращен по сравнению с предыдущими годами, чтобы увидеть мост нужно брать отдельную экскурсию, которая начинается выше в горах, часть маршрута пешком, часть на машине и далее на байдарке. Рафт, на котором были мы - спускал и в него заливалось больше воды, чем обычно. На безопасность это не повлияло, но пороги проходить на хорошо накаченном рафте интересней. Рекомендации: одевать на купальник рубашки, чтобы руки не обгорели, использовать солнцезащитный крем, не забыть резиновые тапки для купания - в них передвигаться комфортнее.