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Завораживающий Памуккале

4.7
10 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Памуккале — один из популярнейших маршрутов на турецком побережье.

Как только вы приезжаете, вы не сразу понимаете, где находитесь.

Это белые скалы или огромные сугробы? Пейзажи Памуккале не оставляют никого равнодушными.

У вас будет время, чтобы принять ванну Клеопатры, прогуляться 👣 по руинам античного театра и попробовать турецкие вина.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧖SPA
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 19.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $37 за человека

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Завораживающий Памуккале
Завораживающий Памуккале

Что вы увидите

  • Памуккале
Восьмое чудо светаСюда приезжает большое количество туристов, чтобы увидеть невероятную красоту этого места, но и принять ванну, согласно по преданиям, которую принимала сама Клеопатра. Здесь можно принять термальные ванны. Горячие источники проходят под землёй около 320 метров, пока не вырвутся на поверхность земли. Температура в бассейне всегда составляет 35 градусов.
Экскурсия в Памуккале известна не только посещением термальных источников, но и древнего города Иераполис, который был построен аж во II веке нашей эры. В этом месте до сих пор ведутся раскопки и можно увидеть первый этаж древнеримского театра.
Второй частью программы у нас посещение горячего источника Карахаит. Он считается младшим «братом» Памуккале. Это тоже гора, но гораздо меньше и также извергаются минеральные источники. Травертины за многие годы приобрели красно-желто-бурый цвет, а вода очень горячая — около 60 градусов. Экскурсионная программа:• сбор туристов из отелей по регионам;
  • завтрак в кафе (возьмите с собой ланч-бокс из отеля);
  • посещение текстильного центра;
  • посещение термальных источников;
  • посещение античного театра;
  • посещение бассейна Клеопатры (по желанию, стоимость 100 лир, 13$);
  • экскурсия в Памуккале;
  • обед (при выборе соответствующего билета или свой перекус)
  • целебные источники Карахаит;
  • дегустация вин;
  • ужин. Возьмите с собой:Купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду, завтрак (ланч-бокс из отеля).
Что входит
  • трансфер
  • прогулка по каньону
  • обед
  • безалкогольные напитки.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Завораживающий Памуккале
Завораживающий Памуккале
Завораживающий Памуккале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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10 отзывов оставили туристы

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