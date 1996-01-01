Восьмое чудо светаСюда приезжает большое количество туристов, чтобы увидеть невероятную красоту этого места, но и принять ванну, согласно по преданиям, которую принимала сама Клеопатра. Здесь можно принять термальные ванны. Горячие источники проходят под землёй около 320 метров, пока не вырвутся на поверхность земли. Температура в бассейне всегда составляет 35 градусов.
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Экскурсия в Памуккале известна не только посещением термальных источников, но и древнего города Иераполис, который был построен аж во II веке нашей эры. В этом месте до сих пор ведутся раскопки и можно увидеть первый этаж древнеримского театра.
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Второй частью программы у нас посещение горячего источника Карахаит. Он считается младшим «братом» Памуккале. Это тоже гора, но гораздо меньше и также извергаются минеральные источники. Травертины за многие годы приобрели красно-желто-бурый цвет, а вода очень горячая — около 60 градусов. Экскурсионная программа:• сбор туристов из отелей по регионам;
- завтрак в кафе (возьмите с собой ланч-бокс из отеля);
- посещение текстильного центра;
- посещение термальных источников;
- посещение античного театра;
- посещение бассейна Клеопатры (по желанию, стоимость 100 лир, 13$);
- экскурсия в Памуккале;
- обед (при выборе соответствующего билета или свой перекус)
- целебные источники Карахаит;
- дегустация вин;
- ужин. Возьмите с собой:Купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, крем, воду, завтрак (ланч-бокс из отеля).