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классный,очень много информации о Турции рассказал,было не утомительное повествование,когда после ты ничего не помнишь,а очень живое общение, все разбавлено шутками,включением туристов в разговор. Экскурсия по локациям. Подземный город,разные долины,как будто что-то инопланетное перед глазами. Вообще наподобие этого ничего не видела,очень круто! Толп туристов на смотровых площадках нет,пофоткаться и погулять по местам времени предостаточно. На вечер предлагали прогулки на лошадях,на квадриках и шоу танцев. Привезли нас в отель,брала обычный,не пещерный. Сам номер очень "уставший",но все необходимое там есть. Всё чистенько. Ужин был офигенный,очень вкусно,есть выбор блюд. После такой утомительной дороги все зашло на "ура",ну и конечно же нереально крутая веранда в отеле,виды просто потрясающе красивые!!!! Ну и на утро парад воздушных шаров. Выбрала гонку за шарами на джипах,и правильно сделала)) увидела шары со всех возможных ракурсов. Зрелище просто невероятно красивое,джипы на 5 человек,музыка,и под конец бокал шампанского под такой прекрасный вид! Завтрак в отеле очень хороший,все было вкусно,большой выбор. Минус всей поездки был только один:это транспорт. Ужасно неудобный,полок для вещей не было,кондиционер плохо работает. Водитель молодец,часто останавливался,чтобы размялись,но все равно всем было крайне не комфортно