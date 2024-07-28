Популярные туры

Найдено 3 тура в категории «Популярные экскурсии» в Аланье, цены от $54, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вся сказочная Каппадокия за два дня
На автобусе
скидка
17%
127 отзывов
1 день 14 часов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Завтра в 03:30
8 авг в 03:30
от 65$54 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
На автобусе
скидка
10%
21 отзыв
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
100$90 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
На автобусе
скидка
20%
240 отзывов
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
8 авг в 03:00
10 авг в 03:00
70$56 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Всё отлично, но не удалось полетать на шаре.
  • M
    Mariya
    19 июля 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Добрый день! Честный отзыв об экскурсии в Каппадокию))) Около 7 утра была остановка на завтрак,изобилия особого не было,но все наелись. Гид Дэвран
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    классный,очень много информации о Турции рассказал,было не утомительное повествование,когда после ты ничего не помнишь,а очень живое общение, все разбавлено шутками,включением туристов в разговор. Экскурсия по локациям. Подземный город,разные долины,как будто что-то инопланетное перед глазами. Вообще наподобие этого ничего не видела,очень круто! Толп туристов на смотровых площадках нет,пофоткаться и погулять по местам времени предостаточно. На вечер предлагали прогулки на лошадях,на квадриках и шоу танцев. Привезли нас в отель,брала обычный,не пещерный. Сам номер очень "уставший",но все необходимое там есть. Всё чистенько. Ужин был офигенный,очень вкусно,есть выбор блюд. После такой утомительной дороги все зашло на "ура",ну и конечно же нереально крутая веранда в отеле,виды просто потрясающе красивые!!!! Ну и на утро парад воздушных шаров. Выбрала гонку за шарами на джипах,и правильно сделала)) увидела шары со всех возможных ракурсов. Зрелище просто невероятно красивое,джипы на 5 человек,музыка,и под конец бокал шампанского под такой прекрасный вид! Завтрак в отеле очень хороший,все было вкусно,большой выбор. Минус всей поездки был только один:это транспорт. Ужасно неудобный,полок для вещей не было,кондиционер плохо работает. Водитель молодец,часто останавливался,чтобы размялись,но все равно всем было крайне не комфортно

  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Поездка потрясающая. Прекрасный гид Султан, ему большое спасибо! Узнала много нового о Турции, ее истории и традициях, о Каппадокии. Понравилось
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    всё: посещение скальных городов, очень красивые места, катание на квадроцикле, и конечно полёт на воздушном шаре, это незабываемо. Организация прекрасная, гид всегда был рядом, рассказывал, подсказывал, что ещё посмотреть. В автобусе была вода, первая экскурсия, на которой она была не за дополнительную плату. Рекомендую всем!

  • D
    DINA
    16 июля 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия понравилась, чудесная Каппадокия, подъем на воздушном шаре, прекрасные виды. Водителю отдельное спасибо за качественное вождение. И гиду Султану респект
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    и 10 баллов! Из минусов: до точки, где всех пересаживают в большой автобус, везут на небольшом микроавтобусе, вот он очень неудобный, при моем росте 170, ноги не помещались между сиденьями. Дорога долгая, но оно того стоит!

  • Н
    Наталия
    10 июля 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Здравствуйте! Очень впечатлил гид Султан. Имеет академические исторические знания. Образовеннейший человек. Весело и непринужденно провели два дня. Благодарим.
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Потрясающая экскурсия! Каппадокия поразила. Очень необычное место! Мы посетили все заявленные места. Узнали много нового. Гид - выше всяких похвал.
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    Эрудированный, с юмором! То, что надо. Всегда обо всем рассказывал, отвечал на вопросы, помогал. Мы побывали в подземном городе, в жилых пещерных домах, переночевали в красивом и комфортном пещерном отеле. В городе сходили в пещерное кафе. Воздушные шары- отдельный восторг! Как будто попали в сказку или в детство! Эмоции не передать! Да, долго ехать, да, устаешь. Но автобус с кондиционером, с водой, с достаточным местом для ног). Постоянно делаются санитарные остановки на чай, кофе, туалет. Ничего не напрягало. По таймингу уложились в обозначенное время. В общем, удивительная экскурсия! Впечатлений масса! Однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Трансфер удобный! Все организовано отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вся сказочная Каппадокия за два дня
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
  3. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Сколько стоит тур в Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 тура от 54 до 90 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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