скидка
17%
1 день 14 часов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Завтра в 03:30
8 авг в 03:30
от 65$54 за человека
скидка
10%
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
100$90 за человека
скидка
20%
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
8 авг в 03:00
10 авг в 03:00
70$56 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена28 июля 2024Всё отлично, но не удалось полетать на шаре.
- MMariya19 июля 2024Добрый день! Честный отзыв об экскурсии в Каппадокию))) Около 7 утра была остановка на завтрак,изобилия особого не было,но все наелись. Гид Дэвран
- ЮЮлия17 июля 2024Поездка потрясающая. Прекрасный гид Султан, ему большое спасибо! Узнала много нового о Турции, ее истории и традициях, о Каппадокии. Понравилось
- DDINA16 июля 2024Экскурсия понравилась, чудесная Каппадокия, подъем на воздушном шаре, прекрасные виды. Водителю отдельное спасибо за качественное вождение. И гиду Султану респект
- ННаталия10 июля 2024Здравствуйте! Очень впечатлил гид Султан. Имеет академические исторические знания. Образовеннейший человек. Весело и непринужденно провели два дня. Благодарим.
- ЕЕлена26 июня 2024Потрясающая экскурсия! Каппадокия поразила. Очень необычное место! Мы посетили все заявленные места. Узнали много нового. Гид - выше всяких похвал.
- ИИрина23 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид отличный! Трансфер удобный! Все организовано отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные туры этой рубрики в Аланье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Аланье в августе 2024
Сейчас в Аланье в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 тура от 54 до 90 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте тур в Аланье на 2024 год по теме «Популярные туры», 388 ⭐ отзывов, цены от $54. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь