Турция — это не только море, all-inclusive и пляжный отдых. Предлагаем увидеть курорт с новой стороны, влюбляясь в его природные чудеса: проедем по живописным озёрам, в глади которых отражаются горы, сделаем миллион фотографий в долинах Гёреме на фоне космических пейзажей, побываем на термальных источниках Памуккале, где, по легенде, принимала омолаживающие ванны Клеопатра! А ещё полюбуемся водопадом, струи которого стекают прямо в Средиземное море, спустимся в подземный город и покорим перевал.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах