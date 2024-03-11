В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр

Отдохнуть на «турецких Мальдивах», заглянуть в город гончаров и увидеть множество воздушных шаров

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Турция — это не только море, all-inclusive и пляжный отдых.

Предлагаем увидеть курорт с новой стороны, влюбляясь в его природные чудеса: проедем по живописным озёрам, в глади которых отражаются горы, сделаем миллион фотографий в долинах Гёреме на фоне космических пейзажей, побываем на термальных источниках Памуккале, где, по легенде, принимала омолаживающие ванны Клеопатра! А ещё полюбуемся водопадом, струи которого стекают прямо в Средиземное море, спустимся в подземный город и покорим перевал.
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
В Турцию за чудесами: от Каппадокии до Памуккале через край озёр
Ближайшие даты:
11
мар
25
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Невшехира или Кайсери, после чего отвезём в отель в Каппадокии.

2 день

Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме

Отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.

Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше. Желающие смогут продегустировать вино на одной из главных в регионе виноделен.

Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Пообедаем в ресторане, где подают самые разные супы. Как насчёт бульона из потрохов или с бараньими мозгами?

Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому после трапезы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.

Вечером вас ждёт несложная прогулка (2-3 часа) в окрестностях Гёреме и встреча заката с видом на долину.

Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме
3 день

Долина Пашабаг, Долина любви и закат

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.

Следующая локация — Долина любви. Здесь будем много фотографироваться и наслаждаться инопланетными пейзажами. Ближе к вечеру снова прогуляемся по долинам, увидим раннехристианские церкви и причудливые скальные образования.

Вечером проводим ещё один сказочный закат с видом на Гёреме.

Долина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закат
4 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь уединением с природой.

Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
5 день

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта

Отправляемся в край озёр. Переедем в городок Силле, основанный греками и окружённый живописными горами. Побываем на озере Бейшехир, сфотографируем отражающиеся в его глади хребты и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронзы, расположенное на подземных источниках. Здесь вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.

Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.

Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать озёрного окуня или местный вариант кебаба.

Ночевать будем в провинции Ыспарта.

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
6 день

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале

После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!

Пообедаем в ресторане самообслуживания на пляже и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком».

Желающие смогут понежиться в термальных ваннах. Закат встретим с видом на травертины, а затем пройдём через руины древнего города Иераполис и поедем в отель неподалёку от Памуккале.

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
7 день

Прогулка по Анталье и отъезд

Позавтракаем и поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: пройдёмся по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда отправимся к впечатляющему водопаду, струи которого с грохотом летят прямо в море.

После доставим вас в аэропорт города Анталья.

Прогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Невшехира или Кайсери, время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт города Анталья, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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