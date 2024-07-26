Что ещё посмотреть – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Анталье, цены от €33, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка на остров Сулуада
61 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
33 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Джиппинг
скидка
10%
14 отзывов
10 часов
Водная прогулка
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4036 за человека
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Отправиться в колыбель Турецкой Республики и искупаться в горной реке Эшен
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300255 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • o
    olga
    26 июля 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Водитель улыбчивый, охотно отвечает на вопросы. Тур не предусматривает каких-то рассказов о местах куда едем. Но очень понравилось, красивые пляжи,
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    много купались. По пути назад танцевали все на яхте, было весело. За эти деньги очень неплохо провела день. Рекомендую тем, кто любит красоты природы.

  • А
    Айсауле
    22 июля 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Все прошло классно 😍😍
  • M
    Mariam
    19 июля 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Отличное место. Шикарная вода и красивые места. Только пришлось ждать минут 15-20 под палящим солнцем водителя. Также хотелось бы чтобы оповещали
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    о еде. Были наверху корабля и увидели что люди едят, спустились, а рыбы, которую мы выбрали не было, кто-то из отдыхающих забрали нашу и оставили курицу только. Кондиционер был слабоват и умирали от жары по возвращению. Но вообще рекомендую, очень круто. Нас привозили туда, где было по максимуму меньше людей, музыка не била по ушам, как в других кораблях. И корабль был сам удобным и большим. Видела, что выдают не умеющим плавать жилеты для плавания Татьяна очень помогала и была на связи

  • В
    Виталий
    7 июля 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Хорошая экскурсия, особенно каньон
  • D
    Dmitrii
    24 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
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    всего 5. Как-то нам не повезло – другие группы уплывали дальше. Плюс очень много дороги. И, конечно, в нескольких точках (мост, по которому Македонский проходил и вьюпоинты) хотелось бы не просто фоткать из машины, а прогуляться, спуститься вниз.

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на остров Сулуада
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 255 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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