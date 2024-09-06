читать дальше

опоздал, то мы успели заехать и на завтрак. После первой остановки был обед на выбор, мы взяли рыбу — было очень вкусно. Во время экскурсии было четыре остановки в разных бухтах, в трех из них можно было покупаться. Очень хочется поблагодарить водителя, он пошел навстречу и мы смогли оплатить экскурсию и лирами и евро (по курсу гугла)! Пара моментов, которые нам не понравились: на первую остановку приплывает одновременно так много лодок, что остается мало места для купания (на остальных локациях такой проблемы уже не было), на лодке не объявляли о начале обеда и не говорили о количестве свободного времени для купания. Но эти два пункта никак не омрачили наши впечатления, поэтому очень рекомендуем!