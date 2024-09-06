скидка
23%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
30€23 за всё до 10 чел.
9 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€33 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая Анталья
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€165 за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
9 сен в 10:30
11 сен в 10:30
€410 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 сентября 2024Приехал водитель вовремя, табличка была, помог с багажом. Отдичная авто с Wi-Fi. Всё было хорошо, советую.
- ННаталия5 сентября 2024Воспользовались трансфером до отеля, хотела поблагодарить организатора, встретили на выходе с табличкой. По прилету мы очень долго ждали багаж, около часа примерно. Водитель нас дождался, в авто дал холодной воды очень кстати. Рекомендую, все четко организовано.
- ННаталья5 сентября 2024Рейс задержали, но водитель нас дождался. Ожидал с табличкой на выходе. Доехали с комфортом, работал кондиционер, предложили воду.
- ООксана3 сентября 2024Экскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечером намного красивее будут виды,
- ППавел28 августа 2024Нашим гидом был Тургай, забрал нас прямо из гостиницы, маршрут экскурсии был продуман с максимальным комфортом. Мы погрузились на это
- MMarina28 августа 2024Экскурсия понравилась, место сказочное, вода в море нереального цвета. Ехать с Анталии примерно 2 часа, везут на микроавтобусе. Цена очень
- ААлександр26 августа 2024Отличная морская прогулка, чистейшее синее море, белый песок. Единственное напрягала громкая музыка на борту, но к ней надо привыкнуть. Туристов
- ЕЕкатерина22 августа 2024Экскурсия проходит по очень живописному маршруту! Всё проходит согласно описанию. Наш транстфер приехал вовремя и так как никто из группы не
- ААрина19 августа 2024Ездили на экскурсию по Анталии из Кемера. 3 человека. Гид Тургай связался с нами по WhatsApp накануне. Автомобиль хороший, поездка была приятной. Выезжали из
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
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