На Рождество – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Анталье, цены от €23, скидки до 23%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
На машине
скидка
23%
221 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
3023 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на остров Сулуада
66 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
33 за человека
Анталья с историком
На машине
18 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая Анталья
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
165 за всё до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
2 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
9 сен в 10:30
11 сен в 10:30
410 за всё до 2 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: На республиканской площади, возле памятника Ататюр...
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Приехал водитель вовремя, табличка была, помог с багажом. Отдичная авто с Wi-Fi. Всё было хорошо, советую.
  • Н
    Наталия
    5 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Воспользовались трансфером до отеля, хотела поблагодарить организатора, встретили на выходе с табличкой. По прилету мы очень долго ждали багаж, около часа примерно. Водитель нас дождался, в авто дал холодной воды очень кстати. Рекомендую, все четко организовано.
  • Н
    Наталья
    5 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Рейс задержали, но водитель нас дождался. Ожидал с табличкой на выходе. Доехали с комфортом, работал кондиционер, предложили воду.
  • О
    Оксана
    3 сентября 2024
    Анталья с историком
    Экскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечером намного красивее будут виды,
    читать дальше

    но толпы толпы отдыхающих, поэтому мы выбрали утро. Нас забрали из отеля и туда же вернули. Загружу лишь несколько фотографий, но и они не передают красоты города.

    Экскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечеромЭкскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечеромЭкскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечеромЭкскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечеромЭкскурсия с Фатьмой на отличном авто нам понравилась! Ездили утром, поэтому было практически безлюдно. Думаю вечером
  • П
    Павел
    28 августа 2024
    Анталья с историком
    Нашим гидом был Тургай, забрал нас прямо из гостиницы, маршрут экскурсии был продуман с максимальным комфортом. Мы погрузились на это
    читать дальше

    время в атмосферу от античности и до наших дней. Прошлись улицами старого города, узнали о,,секретах "выбора невест в далёкие времена, выпили ароматного чая, полюбовались портом и в конце экскурсии увидели водопад. Спасибо за гостеприимство и радушие,которое так ценно получить от местного жителя этого цветущего уголка.

  • M
    Marina
    28 августа 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Экскурсия понравилась, место сказочное, вода в море нереального цвета. Ехать с Анталии примерно 2 часа, везут на микроавтобусе. Цена очень
    читать дальше

    демократичная. Если повезет приехать первыми на корабль, лучше занимать места на верхней палубе, там можно полежать на матрасах. В поездке кормят рыбой или курицей с макаронами, так же можно приобрести кофе и др. напитки.

  • А
    Александр
    26 августа 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Отличная морская прогулка, чистейшее синее море, белый песок. Единственное напрягала громкая музыка на борту, но к ней надо привыкнуть. Туристов
    читать дальше

    много,но тесно не было и на берегу всегда можно найти более менее уединенное место. В целом день проведен отлично, всего за 33 евро привезли/увезли/прокатили на кораблике/накормили/искупали четырежды!)

    Отличная морская прогулка, чистейшее синее море, белый песок. Единственное напрягала громкая музыка на борту, но кОтличная морская прогулка, чистейшее синее море, белый песок. Единственное напрягала громкая музыка на борту, но к
  • Е
    Екатерина
    22 августа 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Экскурсия проходит по очень живописному маршруту! Всё проходит согласно описанию. Наш транстфер приехал вовремя и так как никто из группы не
    читать дальше

    опоздал, то мы успели заехать и на завтрак. После первой остановки был обед на выбор, мы взяли рыбу — было очень вкусно. Во время экскурсии было четыре остановки в разных бухтах, в трех из них можно было покупаться. Очень хочется поблагодарить водителя, он пошел навстречу и мы смогли оплатить экскурсию и лирами и евро (по курсу гугла)! Пара моментов, которые нам не понравились: на первую остановку приплывает одновременно так много лодок, что остается мало места для купания (на остальных локациях такой проблемы уже не было), на лодке не объявляли о начале обеда и не говорили о количестве свободного времени для купания. Но эти два пункта никак не омрачили наши впечатления, поэтому очень рекомендуем!

    Экскурсия проходит по очень живописному маршруту!
  • А
    Арина
    19 августа 2024
    Анталья с историком
    Ездили на экскурсию по Анталии из Кемера. 3 человека. Гид Тургай связался с нами по WhatsApp накануне. Автомобиль хороший, поездка была приятной. Выезжали из
    читать дальше

    Кемера в 9 утра. Посетили старый город и водопад. Было очень жарко, поэтому мы сами старались не задерживаться ни в одной из локаций. Мороженка, водичка, чай\кофе, покупка сувениров - по ходу экскурсии. На обратном пути поговорили просто про жизнь и быт в Турции.

    Ездили на экскурсию по Анталии из Кемера
  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
  2. Морская прогулка на остров Сулуада
  3. Анталья с историком
  4. Путешествие на ликийскую винодельню
  5. Авторский тур по музеям Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 23 до 410 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Анталье на 2024 год на рождество, 307 ⭐ отзывов, цены от €23. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам