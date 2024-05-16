6 часов
Водная прогулка
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€37 за человека
скидка
10%
13 часов
Групповая
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
40€36 за человека
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина16 мая 2024Спасибо большое за экскурсию Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но это никак не повлияло
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- ААлена22 марта 2024Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
- ТТимур31 августа 2023Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Однодневные»
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