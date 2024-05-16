Однодневные – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Анталье, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
37 за человека
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
На автобусе
скидка
10%
7 отзывов
13 часов
Групповая
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
На квадроциклах
Багги
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
    Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но это никак не повлияло
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    на настроение и экскурсию. Гид был потрясающий, много рассказывал, все организовал и наша экскурсия осталась запоминающийся надолго! Места просто потрясающий, которые достойны такой длинной дороги. Спасибо всем, кто притчастен к организации кскурсии 🫶🏻

    Спасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, ноСпасибо большое за экскурсию 🩷 Все было на высшем уровне! Меня забрали с небольшим опоздание, но
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • А
    Алена
    22 марта 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
  • Т
    Тимур
    31 августа 2023
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Всё отлично. Первый дайвинг с превосходным результатом. Только после дайвинга узнал, что стоимость значительно ниже на другом сайте. А так всё превосходно.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
  2. Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 37 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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