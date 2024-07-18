скидка
20%
12 часов
Водная прогулка
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 05:00
11 авг в 05:00
50$40 за человека
9 часов
Групповая
Тазы каньон и античный город Сельге
Начало: У вашего отеля
Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$40 за человека
8 часов
Водная прогулка
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККуллэ18 июля 2024Скажу сразу - рекомендую исключительно этого организатора! Забрали в оговоренное время на микроавтобусе, и отвезли на распределительную площадку (кто-то приехал
- KKseniya16 июля 2024Ставим 5 звёзд, но … Сначала о хорошем. 5в1 хорошая штука, развелечия на весь день, виды огонь. Брали экскурсию много думали,
- ААртем14 июля 2024Отличная экскурсия на весь день. По дороге двадцатиминутная остановка на туалет. Потом приехали на реку на базу, переоделись, оставили вещи
- ННаталья20 апреля 2024Благодарим за организацию тура в Тазы каньон, Мини Каппадокию, античный город Сельге, Римский Мост и Кепрюлю каньон. Нам очень понравилась поездка, обед был вкусным, а трансфер удобным.
- ККонстантин18 апреля 2024Экскурсия была прекрасной, мы промчались через все достопримечательности и насладились вкусным обедом. Рекомендую всем, не пожалеет
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Популярные экскурсии»
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