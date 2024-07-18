Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Анталье, цены от $40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
На автобусе
скидка
20%
33 отзыва
12 часов
Водная прогулка
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 05:00
11 авг в 05:00
50$40 за человека
Тазы каньон и античный город Сельге
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Тазы каньон и античный город Сельге
Начало: У вашего отеля
Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$40 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
На автобусе
Джиппинг
Багги
15 отзывов
8 часов
Водная прогулка
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куллэ
    18 июля 2024
    Тазы каньон и античный город Сельге
    Скажу сразу - рекомендую исключительно этого организатора! Забрали в оговоренное время на микроавтобусе, и отвезли на распределительную площадку (кто-то приехал
    читать дальше

    на багги, кто-то на рафтинг и т. д.). Здесь нас быстро поделили на группы, за что ставлю жирный плюс в организацию, хотя людей было очень много. По нашей программе нас было всего 4 человека, поэтому можно сказать, что вся поездка проходила в индивидуальном формате. Все объекты мы объезжали на большом открытом джипе. Весело, задорно, с ветерком! На всех локациях давали примерно по пол часа свободного времени. Успевали и видео отснять, и фото сделать. Единственное, на Каньоне Копрюлю хотелось бы побольше времени, поскольку после изнуряющей жары хотелось немного передохнуть и поплавать, особенно в такой роскошной локации. Здесь точно можно было задержаться, в счет времени, затраченном на ожидании сбора туристических групп с рафтинга. Потом был отличный обед (шашлык куриный, булгур, помидоры, салат из капусты). Вкусно и сытно! Потом большой группой на джипах поехали на Тазы каньон. Впечатлений масса, зрелище не оставит никого равнодушным!

  • K
    Kseniya
    16 июля 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Ставим 5 звёзд, но … Сначала о хорошем. 5в1 хорошая штука, развелечия на весь день, виды огонь. Брали экскурсию много думали,
    читать дальше

    а потянем такое или нет. Кто так думает- не сомневайтесь, всё супер. Даже муж со всеми болячки спины и прочего, прошёл весь путь и остался в восторге. Очень сильно понравились инструкторы. Он был великолепен. И смешной и ответственный- всё при нём. В общем - сказка. Насчёт "НО" - багги- трасса не большая, по этому вас катают 2 круга. Багги староваты, когда муж начал играться с педалькой, остановили конвой и объяснили, что ехать надо спокойно, т. к. хлипкий тросик у педали газа. В общем 1 раз норм, второй раз уже такое будет не очень. Ну и второе, зиплайн. Прошу прощения за выражение, но сделан он из палок и г… грязи. . но прокатились, в общем хорошо, но коротковато. Рафтинг - лучшее что с нами происходило. Компании спасибо большое за экскурсию, за такие деньги - великолепно

  • А
    Артем
    14 июля 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Отличная экскурсия на весь день. По дороге двадцатиминутная остановка на туалет. Потом приехали на реку на базу, переоделись, оставили вещи
    читать дальше

    в автобусе. Тут предлагают купить очки, аквашузы, банданы-маски от пыли. Мы от всего отказались: на багги не так уж и пыльно, на рафтинге обошлись сланцами с ремешками и даже обычными шлепками. Сначала нас повезли на площадку с багги. В общем неплохо, если ни разу не пробовал. Едут все вереницей, свободы передвижения нет. Но тем не менее все равно интересно. Потом возвращают на основную точку базирования, одеваемся в спасжилеты с касками. Кто доплатит 5 баксов берет себе байдарку двухместную. Нас было трое, поэтому двое были в одной и менялись местами периодически, а в другой вообще один. Если не доплачивать, то плывешь на большом рафте человек 8-10. Рафтинг тут основное развлечение, ну и нужно сказать, что понравилось всем. И пороги, и течение присутствует. Обязательно мажтесь солнцезащитным кремом, на воде сгораешь сильно и незаметно, хоть и кажется что все ок, так как кругом вода, тебе не жарко, ты все время мокрый, но тем не менее. Затем сплавились на базу и там на зиплайн: в качестве развлечения пойдет, хоть он и не сильно впечатляющий. После него обед: в принципе все нормально, наесться можно, но, не дают никакого питья, так что лучше брать с собой воды побольше. Затем в открытые джипы и на каньон. Ехали минут 40 по серпантинам вверх. Потом пешком метров 200 и вот она, красотища! Каньон действительно впечатлил. На все часов 12ушло

  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Тазы каньон и античный город Сельге
    Благодарим за организацию тура в Тазы каньон, Мини Каппадокию, античный город Сельге, Римский Мост и Кепрюлю каньон. Нам очень понравилась поездка, обед был вкусным, а трансфер удобным.
  • К
    Константин
    18 апреля 2024
    Тазы каньон и античный город Сельге
    Экскурсия была прекрасной, мы промчались через все достопримечательности и насладились вкусным обедом. Рекомендую всем, не пожалеет

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
  2. Тазы каньон и античный город Сельге
  3. 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 50 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 53 ⭐ отзыва, цены от $40. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам