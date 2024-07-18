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в автобусе. Тут предлагают купить очки, аквашузы, банданы-маски от пыли. Мы от всего отказались: на багги не так уж и пыльно, на рафтинге обошлись сланцами с ремешками и даже обычными шлепками. Сначала нас повезли на площадку с багги. В общем неплохо, если ни разу не пробовал. Едут все вереницей, свободы передвижения нет. Но тем не менее все равно интересно. Потом возвращают на основную точку базирования, одеваемся в спасжилеты с касками. Кто доплатит 5 баксов берет себе байдарку двухместную. Нас было трое, поэтому двое были в одной и менялись местами периодически, а в другой вообще один. Если не доплачивать, то плывешь на большом рафте человек 8-10. Рафтинг тут основное развлечение, ну и нужно сказать, что понравилось всем. И пороги, и течение присутствует. Обязательно мажтесь солнцезащитным кремом, на воде сгораешь сильно и незаметно, хоть и кажется что все ок, так как кругом вода, тебе не жарко, ты все время мокрый, но тем не менее. Затем сплавились на базу и там на зиплайн: в качестве развлечения пойдет, хоть он и не сильно впечатляющий. После него обед: в принципе все нормально, наесться можно, но, не дают никакого питья, так что лучше брать с собой воды побольше. Затем в открытые джипы и на каньон. Ехали минут 40 по серпантинам вверх. Потом пешком метров 200 и вот она, красотища! Каньон действительно впечатлил. На все часов 12ушло