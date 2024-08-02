Все – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Анталье, цены от €23, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
На машине
скидка
8%
191 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Джиппинг
скидка
10%
14 отзывов
10 часов
Водная прогулка
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4036 за человека
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Отправиться в колыбель Турецкой Республики и искупаться в горной реке Эшен
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300255 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все четко по времени, комфортно, прекрасно организовано!
  • В
    Вера
    31 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Отличный трансфер! Рекомендую
    Отличный трансфер! РекомендуюОтличный трансфер! Рекомендую
  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Всё супер!!!! Спасибо большое!
  • В
    Виталий
    7 июля 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Хорошая экскурсия, особенно каньон
  • D
    Dmitrii
    24 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
    читать дальше

    всего 5. Как-то нам не повезло – другие группы уплывали дальше. Плюс очень много дороги. И, конечно, в нескольких точках (мост, по которому Македонский проходил и вьюпоинты) хотелось бы не просто фоткать из машины, а прогуляться, спуститься вниз.

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
    читать дальше

    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
  2. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  3. Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 255 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Все», 205 ⭐ отзывов, цены от €23. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам