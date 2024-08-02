скидка
8%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
40€36 за человека
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Отправиться в колыбель Турецкой Республики и искупаться в горной реке Эшен
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300€255 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024Все четко по времени, комфортно, прекрасно организовано!
- ВВера31 июля 2024Отличный трансфер! Рекомендую
- ССергей29 июля 2024Всё супер!!!! Спасибо большое!
- ВВиталий7 июля 2024Хорошая экскурсия, особенно каньон
- DDmitrii24 июня 2024Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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