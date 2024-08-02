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всего 5. Как-то нам не повезло – другие группы уплывали дальше. Плюс очень много дороги. И, конечно, в нескольких точках (мост, по которому Македонский проходил и вьюпоинты) хотелось бы не просто фоткать из машины, а прогуляться, спуститься вниз.