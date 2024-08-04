За городом и природа – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Анталье, цены от €150, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Анталья за один день на авто - all inclusive
На машине
44 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
На машине
21 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 150 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
На машине
скидка
15%
45 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
293250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 августа 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень интересная экскурсия, отличный гид, комфортабельное авто! Рекомендую!
  • Е
    Егор
    31 июля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Большое спасибо гиду Тимуру за отлично проведенную экскурсию. Он прекрасный собеседник с отличным чувством юмора. Поэтому сверх положенной историко этнографической информации, получили массу полезных знаний о современной Турции, её быте, проблемах и чаяниях. Рекомендую!
    Большое спасибо гиду Тимуру за отлично проведенную экскурсию. Он прекрасный собеседник с отличным чувством юмора. Поэтому
  • Р
    Расул
    30 июля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Нам очень понравилась экскурсия. Фират, очень профессиональный гид, видно что он добросовестно относится к своим обязанностям. Рекомендую Фирата, он очень опытный гид.
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    Эта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физической формы. Отдельно про гида:
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    интересный рассказчик, пунктуальный и внимательный человек, аккуратный водитель. Рекомендую всем, кто любит природу, и не любит толпы, автобусы, и скучных экскурсоводов. Хорошего всем отдыха.

    Эта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физическойЭта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физической
  • Л
    Лилия
    17 июля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    Все очень понравилось! Встретил у дома, показал неочевидные красивые места, о которых мы не задумываемся, приезжая в Турцию. Кирилл интересный рассказчик, маршрут супер)
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    Приятная пешеходно-машинная прогулка😊 красивые виды без толп туристов, необычные факты о жизни местного населения
    Приятная пешеходно-машинная прогулка😊 красивые виды без толп туристов, необычные факты о жизни местного населенияПриятная пешеходно-машинная прогулка😊 красивые виды без толп туристов, необычные факты о жизни местного населенияПриятная пешеходно-машинная прогулка😊 красивые виды без толп туристов, необычные факты о жизни местного населения
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
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    силами совсем мало. Виктория при составлении маршрута учла все, это время пролетело очень быстро, погрузились в историю, посетили все места которые запланировали. Время пролетело очень быстро да еще с таким крутым Гидом. Все было точно по времени, у нас был + трансфер с отеля и назад. Виктория очень светлая такое чувство что ты знаком с человеком долгое время. Спасибо Вам за Ваш труд, а то мамы отдельное спасибо!!! Турция прекрасная страна!!!!

    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Яркая Анталья на авто
    Добрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно Викторию. За 6 часов узнали
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    огромное количество фактов и истории, обьехали все самые красивые локации Анталии, очень комфортная получилась беседа, время пролетело незаметно, а мы наполнились впечатлениями, а телефоны прекрасными фото, спасибо! Всех экскурсоводов отныне выбирать будем здесь!

    Добрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно ВикториюДобрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно ВикториюДобрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно ВикториюДобрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно ВикториюДобрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно Викторию

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. Яркая Анталья на авто
  3. Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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