5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборАнталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€193 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €150 за человека
скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
293€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 августа 2024Очень интересная экскурсия, отличный гид, комфортабельное авто! Рекомендую!
- ЕЕгор31 июля 2024Большое спасибо гиду Тимуру за отлично проведенную экскурсию. Он прекрасный собеседник с отличным чувством юмора. Поэтому сверх положенной историко этнографической информации, получили массу полезных знаний о современной Турции, её быте, проблемах и чаяниях. Рекомендую!
- РРасул30 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия. Фират, очень профессиональный гид, видно что он добросовестно относится к своим обязанностям. Рекомендую Фирата, он очень опытный гид.
- ИИрина24 июля 2024Эта горная прогулка отличная альтернатива традиционным экскурсиям побережья Анталии. Красиво, уединённо, интересно, не требует особенной физической формы. Отдельно про гида:
- ЛЛилия17 июля 2024Все очень понравилось! Встретил у дома, показал неочевидные красивые места, о которых мы не задумываемся, приезжая в Турцию. Кирилл интересный рассказчик, маршрут супер)
- ООльга16 июля 2024Приятная пешеходно-машинная прогулка😊 красивые виды без толп туристов, необычные факты о жизни местного населения
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ЯЯна17 мая 20242 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
- ЮЮлия24 марта 2024Добрый день, невероятно рады, что попалась реклама трипстера перед путешествием и мы здесь выбрали именно Викторию. За 6 часов узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «За городом и природа»
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