Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай (183 км). Именно на этой горной реке для всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Также по соседству Кёпрюлю Каньон находится еще один неповторимой красоты - Тазы Каньон, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi).. Высота Каньона Тазы составляет от 200 до 400 метров.

Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах. Он образовано течением реки Кёпрючай и других каньонов, с которыми он соседствует, протекающих вдоль него и размывая почву. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.