Ivan — ваш гид в Анталии

С 12 лет я начал заниматься спортивным туризмом, с тех пор в сумме я прошел около 1000 км по горам и рекам России и мира. Только турецкий город Гёджек заставил меня остановиться и осесть здесь. Вейксёрф в этом волшебном месте поглотил меня: я стал управляющим клуба вейксёрфинга и решил поделиться этими ощущениями со всем миром!

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