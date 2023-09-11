Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке

Поймать волну, посмотреть на морских черепах, сплавиться по реке и полюбоваться древними строениями

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
За 7 дней вы освоите азы вейксёрфинга или прокачаете свои навыки.

Успеете посетить хамам, увидеть Ликийские гробницы, отдохнуть на пляже Инлидже и полетать на параплане. В свободное время сможете отправиться в близлежащие города, чтобы получить от путешествия максимум. Неделя солнечных ванн, горный ландшафт и лазурное море ждут вас в маленьком турецком городе Гёджек.
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Активный отдых на Средиземноморье: вейксёрфинг, хайкинг и пляжный отдых в Гёджеке
Ближайшие даты:
11
сен
18
сен
2
окт
16
окт
30
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Советуем взять с собой удобную обувь для походов в горы, плавки и купальники. Остальные мелочи можно купить по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Гёджек

Трансфер из аэропорта Даламана до виллы. После заселения вас ждут первые 30 минут вейксёрфинга. Инструктор обеспечит безопасность и комфорт, поэтому даже новички смогут получить удовольствие от этого вида спорта. Научимся балансировать на доске и насладимся окружающими видами. Вечером соберёмся за приветственным ужином, и вы поближе познакомитесь друг с другом.

Добро пожаловать в ГёджекДобро пожаловать в ГёджекДобро пожаловать в ГёджекДобро пожаловать в Гёджек
2 день

Прогулка по набережной. Свободное время

Позавтракав, отправимся на очередную сессию вейксёрфинга: отработаем то, что освоили в первый день и научимся новым приёмам. После обеда предлагаем прогуляться по набережной Гёджека, посетить понравившиеся места и насладиться уютной атмосферой городка. Впереди нас ждут насыщенные разными активностями дни, поэтому сегодня вы можете провести свободное время на вилле, чтобы набраться сил, или посвятить вечер изучению города.

Прогулка по набережной. Свободное времяПрогулка по набережной. Свободное времяПрогулка по набережной. Свободное времяПрогулка по набережной. Свободное время
3 день

Подъём на гору. Пляж Инлидже

По традиции начинаем день с вейксёрфинга. После обеда прогуляемся до пляжа Инлидже. Путь проходит через гору, с вершины которой открывается изумительный вид на город и море. Конечная цель маршрута — песчаный пляж, на котором мы отдохнём после подъёма на 250 метров и искупаемся в лазурных водах Средиземного моря. Ближе к вечеру вернёмся на виллу / в отель.

Подъём на гору. Пляж ИнлиджеПодъём на гору. Пляж ИнлиджеПодъём на гору. Пляж ИнлиджеПодъём на гору. Пляж ИнлиджеПодъём на гору. Пляж Инлидже
4 день

В Каунос по реке Дальян. Ликийские гробницы

На утренней сессии вейксёрфинга вы наверняка уже сможете выполнить несколько трюков. После этого отправимся на экскурсию в древний город Каунос. Сплавимся на лодке по реке Дальян, посмотрим на морских черепах. При желании вы также можете искупаться в реке или в море. Следуя по маршруту, увидим образцы особого вида надгробного искусства — Ликийские гробницы — и другие древние строения, сохранившиеся до наших дней.

В Каунос по реке Дальян. Ликийские гробницыВ Каунос по реке Дальян. Ликийские гробницыВ Каунос по реке Дальян. Ликийские гробницыВ Каунос по реке Дальян. Ликийские гробницы
5 день

Полёт на параплане, турецкий хамам и дайвинг

Вновь начинаем день с вейксёрфинга и принятия солнечных ванн. После занятия вы сможете сами распланировать свой день: отправиться на дайвинг, полетать на параплане, прогуляться по островам и бухтам или расслабиться в турецком хамаме. Можно добраться до Фетхие, погулять по набережной и посетить различные заведения этого города.

Полёт на параплане, турецкий хамам и дайвингПолёт на параплане, турецкий хамам и дайвингПолёт на параплане, турецкий хамам и дайвингПолёт на параплане, турецкий хамам и дайвинг
6 день

Успеть всё

Сегодня отточим полученные знания на практике во время сессии вейксёрфинга. После этого предлагаем попробовать активности, которые вы не успели попробовать в предыдущий день.

Успеть всёУспеть всёУспеть всёУспеть всё
7 день

Окончание тура

Наш тур подошёл к концу. Мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даламана. Время зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Даламана. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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