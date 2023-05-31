Аквапарк Water Hill в Анталии

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Ответы на вопросы
Аквапарк Water Hill в Анталии — это место, полное различных способов развлечься, и это добавит азарта вашему отдыху в Анталии! Что может быть лучше путешествия в мир водных развлечений? Аквапарк был отремонтирован и реконструирован в 2022 году. Сейчас это парк мирового уровня. Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета.
Аквапарк Water Hill в Анталии
Аквапарк Water Hill в Анталии
Аквапарк Water Hill в Анталии
Аквапарк Water Hill в Анталии
Аквапарк Water Hill в Анталии
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мир водных развлеченийАквапарк в Анталии, Waterhill Park, открылся летом 2022 года после двухлетнего перерыва в работе, и теперь он снова занял достойное место на карте лучших семейных развлечений курорта.
Аквапарк Waterhill находится практически в самом центре Антальи, в очень удобном месте с точки зрения транспортной доступности. Для посетителей на личном транспорте доступна бесплатная парковка.
На территории аквапарк есть 11 бассейнов и 13 водных горок, некоторые из которых доступны только для лиц старше 12 лет. Большинство же горок открыты для детей от шести лет. Также есть отдельный детский бассейн и детский мини-аквапарк. Одним из самых популярных аттракционов аквапарка Waterhill в Анталье является бассейн с искусственной волной, который запускают в определенные часы по несколько раз в день. О каждом запуске объявляется по громкоговорителю, в том числе на русском языке.
Также на территории парка есть бар, где можно заказать очень вкусные коктейли, и кафе, где можно вкусно и недорого пообедать. Кафе закрывается в 16:00!
Ежедневно, в 14:30 дня, в аквапарке начинается шоу дрессированных морских котиков и белого кита. Представление проходит в специально построенном для этого дельфинарии, вместимостью 700 человек. Для посетителей аквапарка шоу бесплатное! Продолжительность – 40 минут.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля/в отель
  • Входной билет
  • Обед
  • Страховка
Что не входит
  • Еда, напитки и мороженое
  • Все личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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