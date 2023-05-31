Мир водных развлеченийАквапарк в Анталии, Waterhill Park, открылся летом 2022 года после двухлетнего перерыва в работе, и теперь он снова занял достойное место на карте лучших семейных развлечений курорта.

Аквапарк Waterhill находится практически в самом центре Антальи, в очень удобном месте с точки зрения транспортной доступности. Для посетителей на личном транспорте доступна бесплатная парковка.

На территории аквапарк есть 11 бассейнов и 13 водных горок, некоторые из которых доступны только для лиц старше 12 лет. Большинство же горок открыты для детей от шести лет. Также есть отдельный детский бассейн и детский мини-аквапарк. Одним из самых популярных аттракционов аквапарка Waterhill в Анталье является бассейн с искусственной волной, который запускают в определенные часы по несколько раз в день. О каждом запуске объявляется по громкоговорителю, в том числе на русском языке.

Также на территории парка есть бар, где можно заказать очень вкусные коктейли, и кафе, где можно вкусно и недорого пообедать. Кафе закрывается в 16:00!

Ежедневно, в 14:30 дня, в аквапарке начинается шоу дрессированных морских котиков и белого кита. Представление проходит в специально построенном для этого дельфинарии, вместимостью 700 человек. Для посетителей аквапарка шоу бесплатное! Продолжительность – 40 минут.