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Анталья — город водопадов

5
3 отзыва
Talya T.
Talya T. – Гид из Антальи
Знакомство с Антальей превратится в романтичную прогулку 👣, если провести его правильно.

Мы начнем тур с посещения старого города Калеичи, о котором вам расскажут в подробностях в музее Антальи.

После знакомства с архитектурой и историей 📖 города мы отправимся на природу.

Вы увидите Дюденские водопады и подниметесь на гору Тюнектепе по канатной дороге, а завершится ваше свидание с Антальей прогулкой на яхте 🛥️ по Анатолийской бухте.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $55 за человека

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Анталья — город водопадов
Анталья — город водопадов

Что вы увидите

  • Дюденские водопады
  • Калеичи (старый город)
  • Ворота Адриана
  • Башня Хыдырлык
  • Минарет Йивли
  • Старый порт
  • Гора Тюнектепе
Вас ждёт прекрасный город 🏙️, раскинувшийся у подножия Таврических гор ⛰️, в окружении плодородных, наполненных чудесными ароматами долин и живописных бухт, рек и уникальных памятников древности.
Старый город Калеичи
Обзорная экскурсия ⛳ по Анталии включает маршрут по Калеичи — старый город, история 📖 которого уходит своими корнями в далекое прошлое (название означает «внутри крепости»). Основан район был в период процветания Римской империи еще до нашей эры.
Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности 🏛️, такие как Ворота Адриана (Hadrian Kapısı), башня Хыдырлык, минарет Йивли и старый порт. Не оставит равнодушным и поход в музей 🖼 Антальи, где размещается множество экспозиций, а также парк 🌳 Караалиоглу, где можно будет не только рассмотреть исторические памятники, но и комфортно отдохнуть, полюбоваться панорамой старого города с высоты.
Дюденские водопады
Дюденские водопады в Турции (Верхний и Нижний) считаются одними из основных локаций, которые смогут посмотреть отдыхающие в рамках тура,
Подъём на гору Тюнектепе
Дальше вас ждет гора Тюнектепе, (высота 618 м. ), на которую ведёт канатная дорога Телеферик. Подъём занимает всего 10 минут, за которые вы сможете осмотреть окрестности, горные пейзажи и морские просторы.
Шоппинг
У вас будет немного времени для шопинга в торговом центре, где можно приобрести сувенирную продукцию и понравившиеся вещи.
Яхт-тур по Анатолийской бухте
Напоследок вы отправитесь в яхт-тур по Анатолийской бухте — морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ принесет немало приятных эмоций и подарит чудесное настроение, оставив неизгладимые впечатления.

Организационные детали:

  • Дети до 7 лет допускаются бесплатно;
  • Не забудьте: деньги на личные расходы, воду для питья, удобную обувь, крем и очки для защиты от солнца, головной убор.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны на автобусе с кондиционером
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Билеты на фуникулер и водопад
  • Круиз на яхте.
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Анталья — город водопадов
Анталья — город водопадов
Анталья — город водопадов
Анталья — город водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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3 отзыва оставили туристы

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