Вас ждёт прекрасный город 🏙️, раскинувшийся у подножия Таврических гор ⛰️, в окружении плодородных, наполненных чудесными ароматами долин и живописных бухт, рек и уникальных памятников древности.

Старый город Калеичи

Обзорная экскурсия ⛳ по Анталии включает маршрут по Калеичи — старый город, история 📖 которого уходит своими корнями в далекое прошлое (название означает «внутри крепости»). Основан район был в период процветания Римской империи еще до нашей эры.

Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности 🏛️, такие как Ворота Адриана (Hadrian Kapısı), башня Хыдырлык, минарет Йивли и старый порт. Не оставит равнодушным и поход в музей 🖼 Антальи, где размещается множество экспозиций, а также парк 🌳 Караалиоглу, где можно будет не только рассмотреть исторические памятники, но и комфортно отдохнуть, полюбоваться панорамой старого города с высоты.

Дюденские водопады

Дюденские водопады в Турции (Верхний и Нижний) считаются одними из основных локаций, которые смогут посмотреть отдыхающие в рамках тура,

Подъём на гору Тюнектепе

Дальше вас ждет гора Тюнектепе, (высота 618 м. ), на которую ведёт канатная дорога Телеферик. Подъём занимает всего 10 минут, за которые вы сможете осмотреть окрестности, горные пейзажи и морские просторы.

Шоппинг

У вас будет немного времени для шопинга в торговом центре, где можно приобрести сувенирную продукцию и понравившиеся вещи.

Яхт-тур по Анатолийской бухте

Напоследок вы отправитесь в яхт-тур по Анатолийской бухте — морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ принесет немало приятных эмоций и подарит чудесное настроение, оставив неизгладимые впечатления.

Организационные детали: