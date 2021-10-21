Всем привет! Нас зовут Максим и Сильвия, мы семейная пара, живем в Анталье более 10 лет. С радостью покажем вам Турцию так, как видим ее сами. Поделимся накопленными историями и наблюдениями о местных традициях, культуре и менталитете.