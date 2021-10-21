Анталья и окрестности на авто!

Старый город Калеичи, античный Перге, канатная дорога и яркий восточный рынок за 1 день

5
1 отзыв
Анталья — главный город Средиземноморского побережья Турции, мягко сочетающий многовековую историю и современный дух.

Вы погуляете по античным руинам, прокатитесь по канатной дороге, поторгуетесь на настоящем восточном базаре и исследуете живописный район Калеичи.

Мы расскажем о местных традициях, обычаях и культурных особенностях.
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!
Анталья и окрестности на авто!

Что вас ожидает

Анталья старинная и современная

Мы подготовили для вас комфортный и одновременно насыщенный маршрут, позволяющий погрузиться в прошлое и настоящее города. В программе:

  • Канатная дорога Тюнектепе Телеферик — мы поднимемся на высоту 600 метров и полюбуемся горой Торос и панорамой Антальи с ее наивысшей точки.
  • Старый город Калеичи — историческое сердце Антальи. Здесь вы переместитесь в прошлое: погуляете по извилистым улочкам и рассмотрите невысокие старинные дома. А еще увидите ворота Адриана, мечеть Искеле, Часовую башню, Морской порт и услышите связанные с ними факты и легенды.
  • Восточный базар — царство ароматных пряностей, специй и сладостей. Мы раскроем, как в Турции принято торговаться и расскажем о своих любимых местных продуктах.
  • Античный Перге — вы пройдете по руинам древнего города, оцените эллинистические ворота и римские термы, фонтан и рыночную площадь Агору, стадион и театр. Услышите, какие события здесь происходили и почему Перге так хорошо сохранился.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходить в комфортном для вас темпе
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Телеферик — 30 лир, Перге — 60 лир

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Максим и Сильвия
Максим и Сильвия
Всем привет! Нас зовут Максим и Сильвия, мы семейная пара, живем в Анталье более 10 лет. С радостью покажем вам Турцию так, как видим ее сами. Поделимся накопленными историями и наблюдениями о местных традициях, культуре и менталитете.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

артур
21 окт 2021
Прекрасная экскурсия!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Сказочный город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
$130
за 1-7 чел.
Сказочный город Калеичи
Анталья - один из крупных курортов Турции
по договорённости, кроме понедельника
Прогулка по Старому Городу
Индивидуальная экскурсия
5
11
$60
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Старому Городу
Анталия - старинный город на берегу Средиземного моря
Пн-пт. 8.00-11.00 чч.
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
$225
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем
Каждый день в любое удобное для Вас время
Большое путешествие по Анталье на авто!
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Индивидуальная экскурсия
5
1
282
240
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Античный Перге
Индивидуальная экскурсия
$125
за 1-7 чел.
Античный Перге
Руины древнего города Перге
По договорённости
Фотопрогулка по старой Анталье
Индивидуальная фото-прогулка
5
2
1ч 30м
130
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки
Старый город Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
2ч 30м
147
125
за 1-5 чел.
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
Анталья старинная и современная
Индивидуальная экскурсия
137
за 1-4 чел.
Анталья старинная и современная
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия по Анталии
4.5
14
$40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
7
2ч 30м
116
105
за 1-4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Индивидуальная экскурсия
5
1
300
за 1-6 чел.
Из Антальи — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷