Мы подготовили для вас комфортный и одновременно насыщенный маршрут, позволяющий погрузиться в прошлое и настоящее города. В программе:
Канатная дорога Тюнектепе Телеферик — мы поднимемся на высоту 600 метров и полюбуемся горой Торос и панорамой Антальи с ее наивысшей точки.
Старый город Калеичи — историческое сердце Антальи. Здесь вы переместитесь в прошлое: погуляете по извилистым улочкам и рассмотрите невысокие старинные дома. А еще увидите ворота Адриана, мечеть Искеле, Часовую башню, Морской порт и услышите связанные с ними факты и легенды.
Восточный базар — царство ароматных пряностей, специй и сладостей. Мы раскроем, как в Турции принято торговаться и расскажем о своих любимых местных продуктах.
Античный Перге — вы пройдете по руинам древнего города, оцените эллинистические ворота и римские термы, фонтан и рыночную площадь Агору, стадион и театр. Услышите, какие события здесь происходили и почему Перге так хорошо сохранился.
Организационные детали
Экскурсия будет проходить в комфортном для вас темпе
Всем привет! Нас зовут Максим и Сильвия, мы семейная пара, живем в Анталье более 10 лет. С радостью покажем вам Турцию так, как видим ее сами. Поделимся накопленными историями и наблюдениями о местных традициях, культуре и менталитете.