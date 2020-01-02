Анталья: сафари на квадроцикле

Покорите суровые Таврские горы на квадроцикле во время тура с выездом из Антальи

3.7
55 отзывов
В группе
до 100 чел.
Покорите суровые Таврские горы на квадроцикле во время тура с выездом из Антальи.

Будучи за рулем квадроцикла, полюбуйтесь зубчатыми вершинами гор, отделяющих прибрежный средиземноморский регион на юге Турции от Анатолийского плоскогорья.
Анталья: сафари на квадроцикле
Анталья: сафари на квадроцикле
Анталья: сафари на квадроцикле
Анталья: сафари на квадроцикле
Анталья: сафари на квадроцикле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Покорите суровые Таврские горы на квадроцикле
  2. Проедьте по грунтовым дорогам и песчаным дюнам на квадроцикле
  3. Смените суету Антальи на тишину сосновых лесов Таврских гор.
Пощекочите себе нервы, прокатившись на квадроцикле по потрясающим переменчивым дюнам Таврских гор.
Во время этого 3-часового тура вас заберут из отеля в Кемере и отвезут к подножию суровых, местами покрытых снежными шапками Таврских гор, где вы пройдете инструктаж по вождению квадроцикла. Послушайте советы инструктора, перед тем как самостоятельно сесть за руль.
Исследуйте пустынную область Таврских гор, которые отделяют прибрежный средиземноморский регион на юге Турции от Анатолийского плоскогорья в центре. Во время сафари вы будете делать перерывы, чтобы искупаться или сфотографировать пейзаж.
По возвращении в сафари-центр вас отвезут обратно в ваш отель в Анталье.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до вашего отеля в Кемере
  • Гид
  • Инструктаж по управлению квадроциклом
  • Квадроцикл и шлем
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Фото и видео
  • Чаевые и личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 13 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 14 лет
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
8
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9
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5
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8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
2 янв 2020
(Германия)
Мы две немецкие девушки и сделали тур по Турции. Сбор и возвращение из / в отель работал великолепно. После краткого знакомства и дружбы с машиной мы увеличили скорость и уровень сложности. Наш гид всегда следил за нами и давал нам «большие пальцы» в особо сложных ситуациях, которые мы отдаем четыре раза. Это было очень весело. Цена / производительность была правильной. Настоятельно рекомендуется.
А
26 авг 2019
(Турция)
Приветливый персонал и вполне приличный курс. Мы прекрасно провели время! Но организацию нужно пересмотреть. Мы ждали 30 минут перед отелем, а затем прибыли туда, мы ждали хороший час, прежде чем начать деятельность. Некоторые были забронированы, но доступных квадроциклов не было. Безопасностью пренебрегают, шлемы в плохом состоянии, и выбирать по размеру очень мало.
А
12 сен 2018
(Германия)
Наш тур начался из Белека. Нам пришлось заранее связаться с турманией на английском языке через приложение Whats, чтобы узнать, когда нас заберут из отеля. Для этого вам понадобится бронирование и номер комнаты. Мы получили инструктаж по технике безопасности о том, что следует учитывать при вождении квадроцикла. Рекомендовано купить тряпочку за 3 €, чтобы не вся грязь попала на лицо. Нападающий, эта ткань действительно того стоила. Затем мы проехали около 1,5 часов на квадроцикле, где ты испачкался. Были и небольшие лужи, но по ним можно было проехать медленно, чтобы не промокнуть. По пути снова и снова делались фотографии, которые, в конце концов, также можно приобрести в формате CD за 20 евро. Важно убедиться, что на компакт-диске есть все изображения в функциональном виде. Что вам понадобится для этого тура Деньги Солнцезащитные очки Одежда, которая может испачкаться Защитная ткань для езды на квадроциклах Прочная обувь Напиток (лучше всего пластиковая бутылка)

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