Пощекочите себе нервы, прокатившись на квадроцикле по потрясающим переменчивым дюнам Таврских гор.

Во время этого 3-часового тура вас заберут из отеля в Кемере и отвезут к подножию суровых, местами покрытых снежными шапками Таврских гор, где вы пройдете инструктаж по вождению квадроцикла. Послушайте советы инструктора, перед тем как самостоятельно сесть за руль.

Исследуйте пустынную область Таврских гор, которые отделяют прибрежный средиземноморский регион на юге Турции от Анатолийского плоскогорья в центре. Во время сафари вы будете делать перерывы, чтобы искупаться или сфотографировать пейзаж.

По возвращении в сафари-центр вас отвезут обратно в ваш отель в Анталье.