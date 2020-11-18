Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке

Осмотрите достопримечательности Антальи и откройте для себя самые красивые водопады региона

3.9
102 отзыва
В группе
до 100 чел.
Осмотрите достопримечательности Антальи и откройте для себя самые красивые водопады региона.

Насладитесь прогулкой на лодке от Антальи до водопадов.
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке
Анталья: тур по городу, водопады Дюден, поездка на лодке

Что вы увидите 🤩

  • Водопады Дуден
  • Ворота Адриана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на прогулку на лодке от древней гавани Антальи до водопада Карпузкалдыран
  2. Полюбуйтесь захватывающими водопадами Дюден
  3. Посетите главные достопримечательности Антальи, в том числе арку Адриана, Часовую башню и минарет Кесик
Тур на весь день по городу Анталья и водопадам начинется около 08:30 утра с поездки в национальный парк водопадов Дюден.
Прогуляйтесь по красивому парку и взгляните на впечатляющий водопад Дюден, высотой 15 метров. За водопадом находится естественная пещера, в которую вы сможете войти и посмотреть на каскады.
По возвращении в Анталью вас ждет часовая поездка на лодке от старой гавани до водопада Карпузкалдыран, также известного как водопад Нижний Дюден. С высотой в 30 метров это самый высокий каскад в регионе Антальи. Полюбуйтесь прекрасным видом на береговую линию старого города Антальи по прибытии в гавань.
Сделайте перерыв на обед в местном ресторане и воспользуйтесь свободным временем, чтобы осмотреть Калеичи – старый город. Осмотрите основные достопримечательности города, включая арку Адриана, Часовую башню, минарет Кесик и городские стены, датируемые вторым веком. У вас останется время, чтобы посетить некоторые из многочисленных бутиков, художественных галерей и интересных музеев в старом городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Лодочный круиз
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Трансфер предоставляется не от всех отелей. Возможно, вам потребуется подойти на место встречи недалеко от вашего отеля/места проживания
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 102 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
18 ноя 2020
(США)
Тур был действительно хорошим, и мне понравилось смотреть водопады. Встреча была сделана в небольшом фургоне, а затем мы поехали на место встречи, а затем присоединились к большой группе в автобусе. Самая лучшая часть была гидом (Йылдыз), она хорошо все объяснила, и самое лучшее то, что она действительно хорошо говорила по-английски. Обед тоже был в очень хорошем месте. Я определенно рекомендую этот тур, если вы находитесь в Анталии.
J
26 авг 2020
(Великобритания)
Действительно хороший опыт и стоит каждой копейки, Хасан, гид, очень хорошо осведомлен об Анталии. Весь день был хорошо организован, места, где мы останавливались, были красивыми и сделали его запоминающимся, рекомендую всем, кто приезжает в Анталию, особенно водопады и канатную дорогу - я боялся высоты, но заставил себя сделать это, был рад, что сделал так как вид был великолепен Сделайте это своим приоритетом во время отпуска I'm Antalya
R
19 ноя 2019
(Великобритания)
Мы можем видеть и многое сделать в течение дня. Мы увидели 2 разных водопада, 2-й был потрясающим, мы поехали на фуникулере и смогли пропустить Анталию, которая была прекрасна. Мы остановились на обед в хорошем ресторане, который был включен в стоимость тура, который был прекрасен. Мы тогда пошли на лодке вокруг гавани, которая была хороша, и затем было время, чтобы исследовать центр города и пойти по магазинам. Гид Ахмед тоже был великолепен. Я очень рекомендую этот тур

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