Тур на весь день по городу Анталья и водопадам начинется около 08:30 утра с поездки в национальный парк водопадов Дюден.

Прогуляйтесь по красивому парку и взгляните на впечатляющий водопад Дюден, высотой 15 метров. За водопадом находится естественная пещера, в которую вы сможете войти и посмотреть на каскады.

По возвращении в Анталью вас ждет часовая поездка на лодке от старой гавани до водопада Карпузкалдыран, также известного как водопад Нижний Дюден. С высотой в 30 метров это самый высокий каскад в регионе Антальи. Полюбуйтесь прекрасным видом на береговую линию старого города Антальи по прибытии в гавань.

Сделайте перерыв на обед в местном ресторане и воспользуйтесь свободным временем, чтобы осмотреть Калеичи – старый город. Осмотрите основные достопримечательности города, включая арку Адриана, Часовую башню, минарет Кесик и городские стены, датируемые вторым веком. У вас останется время, чтобы посетить некоторые из многочисленных бутиков, художественных галерей и интересных музеев в старом городе.