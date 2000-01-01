ВЗЯТЬ С СОБОЙ: ПАСПОРТ, ланч-боксы (заказать за день на ресепшен вашего отеля), фото/видеокамеру, крем от загара, купальник и пляжное полотенце, удобная обувь, воду до аэропорта, деньги на личные расходы ВАЖНО! ВЫ МОЖЕТЕ БРАТЬ С СОБОЮ В САМОЛЕТ ТОЛЬКО РУЧНУЮ КЛАДЬ!
Что вас ожидает:
- Античный город Энгоми
- Монастырь Святого Варравы
- Город Фамагусту
- Площадь Намык Кемаль
- Аббатство Беллапаис
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Хотите увидеть что-то необычное, что-то особенное? — Отправляйтесь на Северный Кипр, где каждый камень дышит историей о средневековых рыцарях и орденах, где удивительная природа, где все пропитано некой таинственностью и множеством легенд! Экскурсия на Кипр из Алании, самого дальнего региона средиземного побережья так же доступна, она подразумевает вылет из Анталии.
На нашей экскурсии вы увидите: Античный город Энгоми и Монастырь Святого Варравы — в настоящее время являющийся музеем икон и археологии Святого Барнабаса, также нам откроется панорамный вид на королевскую гробницу и город Фамагусту
Город Фамагусту, где впервые была обнаружена письменность и начали обрабатывать медь, увидите стены исторического морского порта, собор Святого Николая (сейчас мечеть Лала Мустафа-Паши), руины Венецианского дворца, широко известную площадь Намык Кемаль и темницу, панорамный просмотр дверей Джанбулат Паша и конечно — город-призрак — опустевшую Варошу
Никосию — последнюю разделённую столицу в мире. Во время панорамной экскурсии вы увидите так называемую зелёную линию, границу разделяющую город надвое, Отель Ледра Сарай, Дворец президента и укрепления и другие интересные достопримечательности.
Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев. В наше время поражающий своей элегантностью и красотою, расположенный на склоне холма с захватывающим видом на долину.
Посещение Замка Кирении и гавани — крепость на месте современного замка была построена Византийцами в 7 веке, далее во время династии Лизиньянов замок был расширен, и уже совмеменный вид ему придали венецианцы
Программа
- 06:20 – вылет из Анталии на Кипр.
- 07:25 – посадка на Кипре.
- 08:15 — выезд из аэропорта на экскурсию.
- 13:30 — обед по системе шведский стол и далее:.
- 17:00 – 18:30 – прогулка на яхте вдоль Северного побережья Кипра с остановкой на купание.
- 18:30 – 20:30 – свободное время в центре города Кирения. Вы можете совершить покупки или провести время в кафе на набережной.
- 20:30 – выезд в аэропорт Эрджан.
- 22:50 – вылет в Анталию.
- 23:50 – прилет в Анталию и трансфер в отель.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер отель-аэропорт-отель авиа перелет русскоговорящий гид транспортное обслуживание по программе входные билеты по программе прогулка на яхте вдоль побережья с купанием обед шведский стол
- Что не входит
- Напитки во время питания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 03:00Экскурсия длится около 22 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.