Хотите увидеть что-то необычное, что-то особенное? — Отправляйтесь на Северный Кипр, где каждый камень дышит историей о средневековых рыцарях и орденах, где удивительная природа, где все пропитано некой таинственностью и множеством легенд! Экскурсия на Кипр из Алании, самого дальнего региона средиземного побережья так же доступна, она подразумевает вылет из Анталии.

На нашей экскурсии вы увидите: Античный город Энгоми и Монастырь Святого Варравы — в настоящее время являющийся музеем икон и археологии Святого Барнабаса, также нам откроется панорамный вид на королевскую гробницу и город Фамагусту

Город Фамагусту, где впервые была обнаружена письменность и начали обрабатывать медь, увидите стены исторического морского порта, собор Святого Николая (сейчас мечеть Лала Мустафа-Паши), руины Венецианского дворца, широко известную площадь Намык Кемаль и темницу, панорамный просмотр дверей Джанбулат Паша и конечно — город-призрак — опустевшую Варошу

Никосию — последнюю разделённую столицу в мире. Во время панорамной экскурсии вы увидите так называемую зелёную линию, границу разделяющую город надвое, Отель Ледра Сарай, Дворец президента и укрепления и другие интересные достопримечательности.

Аббатство Беллапаис – монастырь, построенный в 12-13 веке нашей эры в готическом стиле монахами, которые принадлежали к рыцарскому Ордену августинцев. В наше время поражающий своей элегантностью и красотою, расположенный на склоне холма с захватывающим видом на долину.

Посещение Замка Кирении и гавани — крепость на месте современного замка была построена Византийцами в 7 веке, далее во время династии Лизиньянов замок был расширен, и уже совмеменный вид ему придали венецианцы