Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»

Руины античного города, старинная церковь с фресками, амфитеатр и скальные гробницы за 1 день

В группе до 15 человек вы отправитесь в путешествие по античной Турции! Увидите места, где жил Святой Николай, и осмотрите посвященную ему церковь.

Оцените высеченные в скалах ликийские гробницы и греко-римский амфитеатр, где устраивались зрелищные спектакли и гладиаторские бои.
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»
Автобусная экскурсия «Древний город Мира и церковь Святого Николая»

Что вас ожидает

Прогулка по руинам античного города. Вы услышите историю древней Миры, основанной примерно в в IV веке до н. э. Рассмотрите греко-римский амфитеатр и ликийские скальные гробницы. Мы расшифруем принципы их строительства и покажем сохранившиеся на них таинственные надписи.

Церковь Святого Николая. Вы узнаете о ее строительстве, разрушении и восстановлении. Полюбуетесь древними фресками и увидите саркофаг, где хранились мощи Николая Чудотворца. Мы расскажем, как их выкрали итальянские мореплаватели, и поделимся историями о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

В стоимость включены: транспорт, услуги лицензированного гида, обед из местных блюд в ресторане, входные билеты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вас на ласковом побережье Турции!
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1 реальный отзыв

М
26 окт 2021
Из положительного:
-забрали из отеля, хоть он находится в отдалении (пусть и было по маршруту, но все равно хочется отметить - спасибо. )
-оооочень красивые пейзажи, и по дороге автобусом, и по пути следования корабля

Остальное…
Интересные впечатления появились с самого начала.
Ирина в вотсап пишет - вас заберут в 840. Утром звонит гид - мы задержимся на 30-40 минут - хорошо!
С 8:24 до 8:35 мне звонят гид несколько раз, Ирина несколько раз - я не слышу, телефон в сумке. В 8:35 беру трубку - оказывается, машина уже ушла без нас🤦 Вернулись, забрали (уже жалею, что вернулись))
Группа «до 15 человек» собрала 26 человек. Зная, что это будет полноценная большая группа - мы бы выбрали другое направление, увы.
Автобус я бы не назвала убитым, но кондиционер явно не справлялся, душно.
Пейзажи по дороге - невероятные, именно за них 3*
Оказалось, что будет корабль, и можно будет купаться - жалко, что нам об этом забыли сказать, и купальные принадлежности не взяли, поэтому наблюдали как люди купаются, радовались за них)).
С корабля виднеются красивейшие локации - к ним не подходили близко, внятно не объяснили почему. Видимо, время.
На всех остановках (Мира и храм Николая Чудотворца) - тайминг, встречаемся в автобусе через 30 минут.
Гид уставший, рассказывал мало и максимально неинтересно - казалось, что ему скучно и хочется домой.
Обед - скуднейший шведский стол по дороге в не очень чистой кафешке, где просят сесть за определенный стол (плечом к плечу со всеми соседями, при условии пустого зала), напитки, даже вода, за отдельную плату.

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