в среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Из положительного:

-забрали из отеля, хоть он находится в отдалении (пусть и было по маршруту, но все равно хочется отметить - спасибо. )

-оооочень красивые пейзажи, и по дороге автобусом, и по пути следования корабля



Остальное…

Интересные впечатления появились с самого начала.

Ирина в вотсап пишет - вас заберут в 840. Утром звонит гид - мы задержимся на 30-40 минут - хорошо!

С 8:24 до 8:35 мне звонят гид несколько раз, Ирина несколько раз - я не слышу, телефон в сумке. В 8:35 беру трубку - оказывается, машина уже ушла без нас🤦 Вернулись, забрали (уже жалею, что вернулись))

Группа «до 15 человек» собрала 26 человек. Зная, что это будет полноценная большая группа - мы бы выбрали другое направление, увы.

Автобус я бы не назвала убитым, но кондиционер явно не справлялся, душно.

Пейзажи по дороге - невероятные, именно за них 3*

Оказалось, что будет корабль, и можно будет купаться - жалко, что нам об этом забыли сказать, и купальные принадлежности не взяли, поэтому наблюдали как люди купаются, радовались за них)).

С корабля виднеются красивейшие локации - к ним не подходили близко, внятно не объяснили почему. Видимо, время.

На всех остановках (Мира и храм Николая Чудотворца) - тайминг, встречаемся в автобусе через 30 минут.

Гид уставший, рассказывал мало и максимально неинтересно - казалось, что ему скучно и хочется домой.

Обед - скуднейший шведский стол по дороге в не очень чистой кафешке, где просят сесть за определенный стол (плечом к плечу со всеми соседями, при условии пустого зала), напитки, даже вода, за отдельную плату.