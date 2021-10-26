в среду, пятницу и воскресенье в 07:00

Из положительного:
-забрали из отеля, хоть он находится в отдалении (пусть и было по маршруту, но все равно хочется отметить - спасибо. )
-оооочень красивые пейзажи, и по дороге автобусом, и по пути следования корабля
Остальное…
Интересные впечатления появились с самого начала.
Ирина в вотсап пишет - вас заберут в 840. Утром звонит гид - мы задержимся на 30-40 минут - хорошо!
С 8:24 до 8:35 мне звонят гид несколько раз, Ирина несколько раз - я не слышу, телефон в сумке. В 8:35 беру трубку - оказывается, машина уже ушла без нас🤦 Вернулись, забрали (уже жалею, что вернулись))
Группа «до 15 человек» собрала 26 человек. Зная, что это будет полноценная большая группа - мы бы выбрали другое направление, увы.
Автобус я бы не назвала убитым, но кондиционер явно не справлялся, душно.
Пейзажи по дороге - невероятные, именно за них 3*
Оказалось, что будет корабль, и можно будет купаться - жалко, что нам об этом забыли сказать, и купальные принадлежности не взяли, поэтому наблюдали как люди купаются, радовались за них)).
С корабля виднеются красивейшие локации - к ним не подходили близко, внятно не объяснили почему. Видимо, время.
На всех остановках (Мира и храм Николая Чудотворца) - тайминг, встречаемся в автобусе через 30 минут.
Гид уставший, рассказывал мало и максимально неинтересно - казалось, что ему скучно и хочется домой.
Обед - скуднейший шведский стол по дороге в не очень чистой кафешке, где просят сесть за определенный стол (плечом к плечу со всеми соседями, при условии пустого зала), напитки, даже вода, за отдельную плату.