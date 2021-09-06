Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Экскурсия с изумительными видами по красивейшим местам Анталии.

От завтрака мы с мужем отказались (с собой были вкуснейшие сэндвичи из отеля и мы наелись), но стоимость завтрака с нас была удержана. Надо заметить, не полностью. За что, конечно, спасибо.

Странным образом, в программу не включено посещение древнего города Патара, а все внимание отдано только пляжу. Клиширование потребностей туристов, которые воспринимаются лишь как потребители пляжного отдыха без тонкого enjoyment, играет не в пользу организаторов подобных туров. Со всей группы отказались от посещения древнего города только 2 человека. Понимаю, что в один день сложно вместить все желаемое, но оказаться рядом и не увидеть древний город - это непростительно. К счастью, наш гид оказался добр к нам, предложив нам экскурсию по древнему городу. Но поскольку это не включалось в программу, возникли сложности с тем, что билеты в комплекс нужно брать на въезде у шлагбаума, а сам вход находится дальше метрах в 800-1 км. Необходимо было вернуться за билетами. Хотя в процессе этот момент был решен оригинально, "по-русски". Не буду вдаваться в подробности:-)

Гид рассказывал немного, хотя думаю там хватило бы рассказов на несколько часов, опять же возможно по причине того, что это не включено в программу. На Калкан времени было очень мало, мы успели лишь поесть и немного пройтись по ближайшим магазинчикам. Не увидели "его неспешной жизни, рыбацких лодочек и симпатичных домов", как обещано было. Не успели.

Как плюс, гид предложил отличный вариант заведения для обеда, где было быстрое обслуживание и неплохая еда. Спасибо, добрый человек.

Капуташ - вот здесь мы насладились и видом, и купанием.

Каш - тоже успели насладиться пребыванием в этом городе, захотелось вернуться сюда как-нибудь еще.

Водитель и гид были весьма заботливы: по дороге останавливались в местах с "открыточными видами" для фото. Всегда для желающих была холодная вода. При движении водитель был аккуратен, без лишнего риска (дорога проходила также по серпантину).

По итогу, от экскурсии остались хорошие впечатления, несмотря на изложенные выше моменты.