Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»

Погулять по живописным средиземноморским городкам и отдохнуть на пляжах с голубым флагом

4
1 отзыв
В группе до 15 человек вы отправитесь в путешествие по «другой» Турции: без гигантских отелей, массового туризма и лавочек с навязчивыми продавцами.

Посетите идиллические города Каш и Калкан со старинными тихими улочками, украшенными цветочными горшками домами, лимонными деревьями и неспешной жизнью. А также искупаетесь на потрясающе красивых пляжах Капуташ и Патара.
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
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Что вас ожидает

Каш. Один из самых «нетурецких» курортов страны. Вы погуляете по его уютному живописному центру с цветными домиками, насладитесь морем, горами и сосновым лесом. Мы расскажем, почему Каш так напоминает Грецию и почему до него не добрался массовый туризм.

Капуташ. Фантастически красивый крохотный пляж, который стабильно входит в рейтинги самых живописных мест страны. Вы увидите величественные скалы, искупаетесь в прозрачной бирюзовой воде и погуляете по белоснежному песку.

Калкан. Небольшой курортный город в центре полуострова Теке, со всех сторон окруженный скалистыми горами, сосновыми и кедровыми лесами. Вы понаблюдаете за его неспешной жизнью, полюбуетесь рыбацкими лодочками и симпатичными домами.

Патара. 12-километровый пляж, знаменитый золотыми песками, мягкой текстурой и атмосферой настоящей пустыни. Вы оцените его первозданный колорит и узнаете о черепахах каретта-каретта, которые приплывают сюда гнездоваться.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспорт, завтрак, услуги русскоговорящего сопровождающего, входные билеты на пляж
  • Дополнительные расходы: шезлонги (по желанию), питание (кроме завтрака)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Альфия
6 сен 2021
Экскурсия с изумительными видами по красивейшим местам Анталии.
От завтрака мы с мужем отказались (с собой были вкуснейшие сэндвичи из отеля и мы наелись), но стоимость завтрака с нас была удержана. Надо заметить, не полностью. За что, конечно, спасибо.
Странным образом, в программу не включено посещение древнего города Патара, а все внимание отдано только пляжу. Клиширование потребностей туристов, которые воспринимаются лишь как потребители пляжного отдыха без тонкого enjoyment, играет не в пользу организаторов подобных туров. Со всей группы отказались от посещения древнего города только 2 человека. Понимаю, что в один день сложно вместить все желаемое, но оказаться рядом и не увидеть древний город - это непростительно. К счастью, наш гид оказался добр к нам, предложив нам экскурсию по древнему городу. Но поскольку это не включалось в программу, возникли сложности с тем, что билеты в комплекс нужно брать на въезде у шлагбаума, а сам вход находится дальше метрах в 800-1 км. Необходимо было вернуться за билетами. Хотя в процессе этот момент был решен оригинально, "по-русски". Не буду вдаваться в подробности:-)
Гид рассказывал немного, хотя думаю там хватило бы рассказов на несколько часов, опять же возможно по причине того, что это не включено в программу. На Калкан времени было очень мало, мы успели лишь поесть и немного пройтись по ближайшим магазинчикам. Не увидели "его неспешной жизни, рыбацких лодочек и симпатичных домов", как обещано было. Не успели.
Как плюс, гид предложил отличный вариант заведения для обеда, где было быстрое обслуживание и неплохая еда. Спасибо, добрый человек.
Капуташ - вот здесь мы насладились и видом, и купанием.
Каш - тоже успели насладиться пребыванием в этом городе, захотелось вернуться сюда как-нибудь еще.
Водитель и гид были весьма заботливы: по дороге останавливались в местах с "открыточными видами" для фото. Всегда для желающих была холодная вода. При движении водитель был аккуратен, без лишнего риска (дорога проходила также по серпантину).
По итогу, от экскурсии остались хорошие впечатления, несмотря на изложенные выше моменты.

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