Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»

Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами

В группе до 40 человек вы отправитесь в одно из самых необычных мест страны — изумрудное водохранилище в Таврских горах, созданное руками человека.

Отдохнете на современной яхте, поплаваете в озере и оцените покрытые буйной растительностью склоны гор.

Подышите свежим воздухом, порыбачите и попробуете форель из печи.
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон — нефритовое царство Турции»

Что вас ожидает

  • Панорамные виды долины Оймапинар. Поднявшись на высоту 1500 метров, вы увидите гигантское искусственное водохранилище. Мы расскажем, когда и при каких обстоятельствах его построили.
  • Прогулка на комфортабельной яхте. Вы полюбуетесь с воды сказочной природой Зеленого каньона, скалами, цитрусовыми, миндальными и гранатовыми рощами. А также отведаете вкуснейшую форель, приготовленную в печи по особому рецепту.
  • Купание и отдых на Зеленом озере. Вы поплаваете в чистой прохладной воде и узнаете, в чем секрет ее насыщенного изумрудного цвета.
  • Рыбалка. По желанию вы сможете принять участие в рыбной ловле. Мы выдадим для этого все необходимое: удочки и наживку.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00

Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вас на ласковом побережье Турции!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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