Панорамные виды долины Оймапинар. Поднявшись на высоту 1500 метров, вы увидите гигантское искусственное водохранилище. Мы расскажем, когда и при каких обстоятельствах его построили.
Прогулка на комфортабельной яхте. Вы полюбуетесь с воды сказочной природой Зеленого каньона, скалами, цитрусовыми, миндальными и гранатовыми рощами. А также отведаете вкуснейшую форель, приготовленную в печи по особому рецепту.
Купание и отдых на Зеленом озере. Вы поплаваете в чистой прохладной воде и узнаете, в чем секрет ее насыщенного изумрудного цвета.
Рыбалка. По желанию вы сможете принять участие в рыбной ловле. Мы выдадим для этого все необходимое: удочки и наживку.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вас на ласковом побережье Турции!