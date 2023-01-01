Начало: Встречаемся в 13:30 в аэропорту Антальи. Вас встретит наш гид, затем - групповой трансфер в Фетхие и заселение в гостиницу. Если вам нужен трансфер из Даламана, уточняйте дополнительную информацию заранее

Завершение: Аэропорт Антальи. Прибытие в город около 12:00, можно брать билеты на любой удобный рейс, вылетающий после 14:00, либо на следующий день после завершения тура. Желающие остаться выйти в городе