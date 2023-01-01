Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.
Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.
Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.
Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.