Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря

Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками

Соскучились по морю, горам и ласковому солнышку? Приглашаем отправиться с нами гулять по Ликийской тропе! Будем дышать ароматом хвойных лесов с примесью солоноватого запаха моря. Исследуем руины древних городов и полакомимся сочными фруктами. Искупаемся на безлюдных пляжах и запасёмся красочными воспоминаниями на период долгой зимы.

Никаких палаток и тяжёлых рюкзаков — ночуем в небольших отелях, а все наши вещи будет перевозить автомобиль.
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Билеты в лето: пешком вдоль Средиземного моря
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.
Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.
Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.
Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в 13:30 в аэропорту Антальи. Вас встретит наш гид, затем - групповой трансфер в Фетхие и заселение в гостиницу. Если вам нужен трансфер из Даламана, уточняйте дополнительную информацию заранее
Завершение: Аэропорт Антальи. Прибытие в город около 12:00, можно брать билеты на любой удобный рейс, вылетающий после 14:00, либо на следующий день после завершения тура. Желающие остаться выйти в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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