Sinan E. – Гид из Антальи

Это одна из самых популярных экскурсий.



В программе входит древние наскальные гробницы, грязевые ванны с целебными термальными источниками, пляж 🏖️ на Эгейском море 🌊 и черепашки Каретта-Каретта, которых мы всенепременно увидим.