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Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Это одна из самых популярных экскурсий.

В программе входит древние наскальные гробницы, грязевые ванны с целебными термальными источниками, пляж 🏖️ на Эгейском море 🌊 и черепашки Каретта-Каретта, которых мы всенепременно увидим.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • $125 за экскурсию

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Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь
Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь

Что вы увидите

  • Дальян
  • Каунос
Организационные детали
Возьмите с собой воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, удобную обувь.
Что входит
  • Завтрак и обед
  • Страховка
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на яхте
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь
Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь
Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь
Дальян и Каунос: гробницы и лечебная грязь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Sinan E.
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