Организационные детали
Возьмите с собой воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, удобную обувь.
Что входит
- Завтрак и обед
- Страховка
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на яхте
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
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