4 отзыва оставили туристы

Посещение огромного развлекательного комплекса расположенного на территории 50000 м
Вы можете посетить Dino Park, кинотеатр, музей 🖼 скелетов динозавров, Cartoon Park, Camel Trophy Park, Бассейн с акулами, бассейн с пингвнами, зоопарк, аквариум, террариум, птичий рай.
Что не входит
- Сбор гостей будет из отелей расположенных в регионах Белек
- Кунду
- Лара
- Анталья-центр
- другие регионы по запросу и за доп. оплату
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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