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Discovery park: парк развлечений для всей семьи

4.3
4 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Антальи
На территории парка вы сможете посетить классический и мини-зоопарк.

А если ваши дети обожают динозавров, то обязательно сходите в парк 🌳, в котором представлены скелеты настоящих динозавров и есть их полноразмерные фигуры.

Также вас ждет террариум, аквариум, небольшой кинотеатр и множество интерактивных развлечений.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎫Онлайн билеты

  • $84.38 за человека

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Discovery park: парк развлечений для всей семьи
Discovery park: парк развлечений для всей семьи
Посещение огромного развлекательного комплекса расположенного на территории 50000 м
Вы можете посетить Dino Park, кинотеатр, музей 🖼 скелетов динозавров, Cartoon Park, Camel Trophy Park, Бассейн с акулами, бассейн с пингвнами, зоопарк, аквариум, террариум, птичий рай.
Что не входит
  • Сбор гостей будет из отелей расположенных в регионах Белек
  • Кунду
  • Лара
  • Анталья-центр
  • другие регионы по запросу и за доп. оплату
Discovery park: парк развлечений для всей семьи
Discovery park: парк развлечений для всей семьи
Discovery park: парк развлечений для всей семьи
Discovery park: парк развлечений для всей семьи

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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4 отзыва оставили туристы

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