4 отзыва оставили туристы

BREEZES T. – Гид из Антальи

На территории парка вы сможете посетить классический и мини-зоопарк.



А если ваши дети обожают динозавров, то обязательно сходите в парк 🌳, в котором представлены скелеты настоящих динозавров и есть их полноразмерные фигуры.



Также вас ждет террариум, аквариум, небольшой кинотеатр и множество интерактивных развлечений.