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Двухдневный тур в Каппадокию

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Двухдневная обзорная экскурсия ⛳ в Каппадокию
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $600 за человека

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Двухдневный тур в Каппадокию
Двухдневный тур в Каппадокию

Что вы увидите

  • Каппадокия:
  • Подземный город
  • Гёреме
Каппадокия — («Страна прекрасных лошадей») — историческое название местности в Центральной Анатолии на территории Турции.
Каппадокия, это уникальное геологическое образование, знаменитое своим необычайно интересным ландшафтом, огромным количеством пещерных храмов, келий, склепов и монастырей. Ее история 📖 тянется со времен раннего христианства, и подземных городов, созданных в 1 тыс. до н. э. Эта богатая на культурное наследие местность находится в регионе Центральная Анатолия в Турции. Территория Каппадокии охватывает провинции Невшехир, Нигде, Аксарай, Кырсехир и Кайсери.
Вы также можете заказать эту экскурсию ⛳ со стартом в Каппадокии здесь
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты в подземный город
  • Входные билеты в Göreme (музей под открытым небом)
  • Завтрак, обед и ужин
  • Проживание в 4-5* отеле
Что не входит
  • Напитки
  • Полет на воздушном шаре (по желанию, бронировать заранее)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель (Анталия)
Двухдневный тур в Каппадокию
Двухдневный тур в Каппадокию
Двухдневный тур в Каппадокию
Двухдневный тур в Каппадокию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
Sinan E.
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