Каппадокия — («Страна прекрасных лошадей») — историческое название местности в Центральной Анатолии на территории Турции.

Каппадокия, это уникальное геологическое образование, знаменитое своим необычайно интересным ландшафтом, огромным количеством пещерных храмов, келий, склепов и монастырей. Ее история 📖 тянется со времен раннего христианства, и подземных городов, созданных в 1 тыс. до н. э. Эта богатая на культурное наследие местность находится в регионе Центральная Анатолия в Турции. Территория Каппадокии охватывает провинции Невшехир, Нигде, Аксарай, Кырсехир и Кайсери.

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