4 отзыва оставили туристы

  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова

Перенестись в эпоху Античности, посетить церковь Святого Николая и увидеть затонувший город

4.3
4 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Антальи
Этот маршрут охватит исторические и культурные центры южного побережья Турции.

В Мире вы узнаете об устройстве римского амфитеатра, в Демре пройдете по следам Николая Чудотворца, а затем отправитесь на яхте 🛥️ к острову Кекова, чтобы искупаться в море 🌊 и увидеть руины ушедшего под воду города Долихисте.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €37 за человека

    Заказать экскурсию
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова

Что вас ожидает

Наследие античной Миры
В древнем городе Мира вас ждет путешествие на пару тысячелетий назад: вы прогуляетесь 👣 по улицам, проложенным в 5 веке до нашей эры, осмотрите скальные гробницы эпохи Ликийского союза и изучите устройство римского амфитеатра, высеченного в скале и вмещавшего 10 тысяч зрителей. Мы поговорим о том, почему именно театр был центром жизни города, обсудим античные театральные постановки, морские бои, заседания суда и жертвоприношения, которые происходили на древней арене.

Символика церкви Святого Николая в Демре
В городе Демре вы посетите церковь ⛪ Николая Чудотворца 6 века: пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории 📖 о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: мы расскажем, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.

На яхте 🛥️ к бухтам острова Кекова
Самая приятная часть путешествия начнется в античном порту Андриаке, откуда на яхте вы отправитесь к острову Кекова. По пути вы рассмотрите остатки древнего затонувшего города Долихисте, который оказался на дне моря 🌊 после землетрясения: вы увидите руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после мы отправимся на берег Кекова, где вы сможете искупаться в чистейших водах Средиземного моря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах от вашего отеля и обратно.
  • По пути мы сделаем остановку, где вы сможете позавтракать.
  • Вход в Мира и церковь платный для взрослых и детей с 8 лет.
  • В середине маршрута предусмотрен обед в ресторане (входит в стоимость экскурсии).
  • Для купания на острове 🏝️ Кекова возьмите с собой купальники, солнцезащитный крем, полотенце и сменную одежду.
  • Советуем выбрать для экскурсии 🧭 удобную и легкую обувь: нам предстоят долгие прогулки по неровной местности и не всегда идеальному покрытию.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Дыхание древности: из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

1 сентября 2020
Очень хорошая экскурсия всем рекомендую! На один день, познавательная, гид прекрасно знает материал. сочетание экскурсии по историческим местам, обед, отдых на корабле! Спасибо!
26 сентября 2019
Довольно длинная дорога. Из Аланьи автобус выезжал в 3 часа ночи. Нас забирали в Анталье последними. Должны были в 7 утра. Через полчаса я позвонила узнать и оказалось, что автобус опаздывает. Через некоторое время нас забрали на машине и подвезли на остановку, где нас подобрал автобус. Стоимость экскурсии небольшая, т. к. Входные билеты не входят. Добавьте 12 евро и получится так же как взять на месте. Поэтому советую брать по приезду. В целом экскурсия была не плохая, гид хороший.
7 июня 2019
По предварительной договорённости с гидом, ждали автобус за шлагбаумом около нашего отеля Trendy Lara. Гид перезвонила охраннику на пропускной пункте и попросила вызвать такси, так как автобус не успевает. На такси, приехавшем через 10 мин мы побывали на 2 заправках в ожидании автобуса и только на 3 заправке состыковались с ним. Как я поняла со слов Елены, это обычная практика, так как автобус идёт из Алании и отели Лары не по пути. В таком случае, это должно быть заранее оговорено, а не быть таким "милым" часовым мотанием по заправкам, даже не зная место встречи. ( такси гид оплатила сама) Экскурсионный автобус заслуживает отдельного описания : старый, грязный, с отсутствием ремней безопасности!!! На экскурсии присутствовал представитель министерства туризма Турции, к которому я с сыном обратилась с вопросом по поводу состояния автобуса. Он сказал, что по закону ремни должны быть обязательно, но не везде они есть. Структура экскурсии состоит из посещения трех мест( Кекова- затонувший город, Демре- резиденция митрополита и церковь с саркофагом Николая Чудотворца и Мира с римским амфитеатром и древними наскальными захоронениями. Исторической информации, на мой взгляд, было недостаточно. Большая часть - истории из жизни людей, посетивших церковь с саркофагом. Ничего не имею против чудесных исцелений, но хотелось бы в большей степени исторические факты и версии. Если быть объективной, Елена помогла нам сберечь деньги на покупке входных билетов (детского), за что ей отдельное спасибо. Я бы не рекомендовала данную экскурсию из-за бардак с трансфером( обратно уже в Кемере нас пересадили на другую машину), во- вторых, из- за ужасного состояния автобуса( а дорога с большим количеством крутых и опасных поворотов), в - третьих из- за малой исторической информативности и ощущения "галопом по Европам", в- четвёртых, из- за ужасного обеда (школьная столовая).
12 мая 2019
Хорошая познавательная экскурсия. Почти без шопинга ) лавка камней и лавка икон. Прогулка на яхте интересная не утомительная., церковь св. Николая довольно старая и интересная, правда пришлось отдельно заплатить за вход (

Елена проводит ещё 3 экскурсии

Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
58
13 часов
Турецкие Мальдивы: Памуккале и озеро Салда
4 отзыва
Из Анталии — в горы к дикому озеру, термальным источникам, древнему Иераполису и бассейну Клеопатры
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
25
8 часов
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
3 отзыва
Удивительная природа, пляжный отдых, веселое шоу от команды корабля и пенная вечеринка
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Анталии
180
13 часов
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Анталии
Посетить главные символы города, заглянуть на Египетский базар и проплыть по великому Босфору

Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Старый город Антальи
скидка25%
125
94
3 часа
Старый город Антальи
48 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка10%
104
94
3 часа
По старинным улочкам к сердцу Антальи
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
$35
10 часов
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
17 отзывов
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
57
4 часа
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
11 отзывов
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
$55
12 часов
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
7 отзывов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
скидка30%
350
245
6 часов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
5 отзывов
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом