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Джип-сафари и прогулка на катере по каньону

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Экскурсия ⛳ в живописный каньон недалеко от Анталии.

Поездка до места на комфортабельных автомобилях, сафари на джипах по каньону, посещение пещеры святого Павла и завораживающая водная прогулка 👣 на катере по голубовато-зеленой глади.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-40 человек

  • $125 за экскурсию

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Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону

Что вы увидите

  • Каньон
Отправляемся в путешествие по живописному каньону, что находится в окрестностях Анталии. До места доедем на комфортабельных автомобилях.

Что вас ждет на экскурсии:

  • Джип-сафари по красивым местам каньона
  • Посещение пещеры Св. Павла
  • Прогулка на катаре по водной глади каньона
  • По желанию — катание на байдарках

Организационные детали:

  • Одевайте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца.
Что входит
  • Транспорт
  • Обед
  • Прогулка по каньону на катаре
  • Джип-сафари
  • Услуги гида
  • Вода в машине до каньона и обратно
Что не входит
  • Напитки во время тура
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Sinan E.
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