Отправляемся в путешествие по живописному каньону, что находится в окрестностях Анталии. До места доедем на комфортабельных автомобилях.
Что вас ждет на экскурсии:
- Джип-сафари по красивым местам каньона
- Посещение пещеры Св. Павла
- Прогулка на катаре по водной глади каньона
- По желанию — катание на байдарках
Организационные детали:
- Одевайте удобную одежду и обувь.
- Возьмите головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца.
Что входит
- Транспорт
- Обед
- Прогулка по каньону на катаре
- Джип-сафари
- Услуги гида
- Вода в машине до каньона и обратно
Что не входит
- Напитки во время тура
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
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