Sinan E. – Гид из Антальи

Экскурсия ⛳ в живописный каньон недалеко от Анталии.



Поездка до места на комфортабельных автомобилях, сафари на джипах по каньону, посещение пещеры святого Павла и завораживающая водная прогулка 👣 на катере по голубовато-зеленой глади.