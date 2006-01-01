Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Древний город 🏙️ Тлос, в котором соседствуют памятники ликийской, римской и османской культур. Вы посетите некрополь с гробницами, высеченными в скале. Увидите античную рыночную площадь и амфитеатр у подножия горы ⛰️, систему городских бань и крепость феодала Али Кровожадного. А с вершины Акрополя полюбуетесь дивной долиной Ксантос.
Таинственное ущелье Саклыкент, название которого переводится как «Затерянный город». Каньон покорит вас первозданной природой и свежестью горной реки Эшен. Прогуливаясь по каменистому дну ущелья, вы обнаружите пещеры, служившие укрытием древнему человеку.
Знаменитый пляж 🏖️ Капуташ, на котором мы остановимся на обратном пути, если позволит время и погода на море 🌊. Также по дороге мы заглянем в Каш, один из самых романтичных городков на Средиземноморском побережье Турции.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Обязательно возьмите с собой удобную обувь, крем от солнца, тапочки для похода по каньону и купальные принадлежности (для посещения пляжа Капуташ)
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: завтрак и обед, трансфер от вашего отеля в Анталии и обратно, входные билеты 🎫 в каньон и античный город 🏙️
Оплачивается отдельно: напитки за завтраком (кроме чая) и обедом, личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в холле отеля или по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!