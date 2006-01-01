Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Irina – экскурсионное агентство из Анталии

Этот маршрут откроет для вас исторические и природные места притяжения Антальи.



В группе до 15 человек вы проедете к древнему Тлосу: изучите ликийские гробницы, античный Акрополь и османскую крепость.



Спуститесь в загадочное ущелье Саклыкент с доисторическими пещерами.



А после отдохнете на знаменитом пляже Капуташ.

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