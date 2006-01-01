Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент

Пройти по древнему ликийскому городу и открыть живописный каньон на автобусной экскурсии

Irina
Irina – экскурсионное агентство из Анталии
Этот маршрут откроет для вас исторические и природные места притяжения Антальи.

В группе до 15 человек вы проедете к древнему Тлосу: изучите ликийские гробницы, античный Акрополь и османскую крепость.

Спуститесь в загадочное ущелье Саклыкент с доисторическими пещерами.

А после отдохнете на знаменитом пляже Капуташ.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент

Что вас ожидает

  • Древний город 🏙️ Тлос, в котором соседствуют памятники ликийской, римской и османской культур. Вы посетите некрополь с гробницами, высеченными в скале. Увидите античную рыночную площадь и амфитеатр у подножия горы ⛰️, систему городских бань и крепость феодала Али Кровожадного. А с вершины Акрополя полюбуетесь дивной долиной Ксантос.
  • Таинственное ущелье Саклыкент, название которого переводится как «Затерянный город». Каньон покорит вас первозданной природой и свежестью горной реки Эшен. Прогуливаясь по каменистому дну ущелья, вы обнаружите пещеры, служившие укрытием древнему человеку.
  • Знаменитый пляж 🏖️ Капуташ, на котором мы остановимся на обратном пути, если позволит время и погода на море 🌊. Также по дороге мы заглянем в Каш, один из самых романтичных городков на Средиземноморском побережье Турции.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой удобную обувь, крем от солнца, тапочки для похода по каньону и купальные принадлежности (для посещения пляжа Капуташ)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: завтрак и обед, трансфер от вашего отеля в Анталии и обратно, входные билеты 🎫 в каньон и античный город 🏙️
  • Оплачивается отдельно: напитки за завтраком (кроме чая) и обедом, личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в холле отеля или по договоренности
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент
Эко-тур в античный Тлос и ущелье Саклыкент

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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Irina проводит ещё 5 экскурсий

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