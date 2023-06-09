Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией

Старый город Антальи

5
1 отзыв
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Вы прогуляетесь по колоритным местам города, пройдетесь по Калеичи, Старому городу, увидите храмы и порты, а фотограф-гид поможет запечатлеть лучшие моменты прогулки на память.
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Старый город Антальи: экскурсия с фотосессией
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Ворота Адриана
  • Район Калеичи
  • «Усеченный» минарет Кесик
  • Самая маленькая мечеть
  • Древний порт Антальи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает Наше путешествие начнётся у ворот Адриана. Мы пройдем сквозь века, объединившие в себе культуры Древнего Рима, Греции, Византии, Османской империи.
Нас ждет прогулка по Калеичи, в ходе которой мы сможем запечатлеть себя в колоритных местах города, Старого порта и узнать историю района.
Пройдемся по лабиринтам исторического центра города и услышим его секреты. Узнаем почему на улицах так много кошек, в чем уникальность турецкого чая и чашечек, попробуем на вкус популярный турецкий бублик Симит.
Насладимся панорамными видами древнего порта и первого пляжа Антальи, куда приходила на свидания Клеопатра к Марку Антонию. Увидим великолепный храм с богатой историей — «усеченный» минарет Кесик,
отыщем одну из самых маленьких мечетей Турции — Искеле, а так же узнаем, где загадать желание в Антальи.
Важная информация • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества людей, доплата составит 20 EUR/человек.
  • Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции в течение недели на электронную почту.
  • Надевайте не только красивую, но и удобную одежду и обувь, чтобы пешая прогулка была в радость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая экскурсия в сопровождении гида-фотографа
  • Фотосессия по ходу маршрута
  • От готовых 30 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши)
Что не входит
  • Личные расходы: перекус, сувениры
  • Ретушь фотографий (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ворота Адриана
Завершение: Древний порт Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции в течение недели на электронную почту
  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества людей, доплата составит 20 EUR/человек
  • Есть возможность провести фотоэкскурсию с англоговорящих гидом — заблаговременно напишите нам об этом.
  • Фотопрогулку проведу я или другой опытный фотограф-гид нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
9 июня 2023
Мне повезло вдвойне!) Со мной были Александра и Александр. Очень душевные ребята, которые помимо истории Анталии, знают колоритные места для фотографий. Не просто сопровождают на прогулке, а сами получают удовольствие от процесса:)
Сделали много красивых снимков, создали прекрасное настроение, смеялись, болтали. Приятно было провести с вами время, спасибо!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
История и культура
Старый город
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