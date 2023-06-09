Что вас ожидает Наше путешествие начнётся у ворот Адриана. Мы пройдем сквозь века, объединившие в себе культуры Древнего Рима, Греции, Византии, Османской империи.

Нас ждет прогулка по Калеичи, в ходе которой мы сможем запечатлеть себя в колоритных местах города, Старого порта и узнать историю района.

Пройдемся по лабиринтам исторического центра города и услышим его секреты. Узнаем почему на улицах так много кошек, в чем уникальность турецкого чая и чашечек, попробуем на вкус популярный турецкий бублик Симит.

Насладимся панорамными видами древнего порта и первого пляжа Антальи, куда приходила на свидания Клеопатра к Марку Антонию. Увидим великолепный храм с богатой историей — «усеченный» минарет Кесик,

отыщем одну из самых маленьких мечетей Турции — Искеле, а так же узнаем, где загадать желание в Антальи.

Важная информация • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества людей, доплата составит 20 EUR/человек.