Irina проводит ещё 5 экскурсий

Халфети: турецкая Атлантида
После раннего переплёта в Газиантеп и завтрака вы отправитесь в Халфети, основанный ещё в 9 веке до н.э. Его главная достопримечательность 🏛️ — затопленные селения: вы увидите дерево 🌲, дома и мечеть, укрытые водами Евфрата. Узнаете, какая связь между рекой и Раем, а ещё услышите о черных розах, которые растут только здесь.
Шанлыурфа: квинтэссенция древней истории 📖
Мы проследим, куда уходят ее корни, вспомним об Адаме и Еве, поговорим о принятии христианства и многочисленных народах, оставивших след на этих землях. Вас ждут старинные мечети и постройки, а также:
Адыяман; святилище и мавзолей на горе Немрут-Даг
Сюда мы отправимся на рассвете. С высоты 2150 метров н.у.м. вы полюбуетесь горами, окрашенными в нежные тона. Рассмотрите головы, покинувшие плечи статуй после землетрясений. Услышите о гордом царе Антиохе, который покоится в усыпальнице под насыпным курганом, и оцените его замыслы. А ещё вспомним легенду о Немруте, правнуке Ноя, и обсудим, как он связан с Вавилонской башней.
Вкусы Газиантепа
8 тысяч лет этот город 🏙️ был домом для многих цивилизаций и государств. От ассирийцев до османов — пробежимся по основным вехам в его истории 📖. Но главное — это местная кухня 🥧, которая отмечена даже ЮНЕСКО. Кебаб, пахлава, пицца 🍕 лахмаджун, арахисовое масло и др.: при желании вы погрузитесь в это буйство вкусов. А в кулинарном музее гастро-впечатления дополнит рассказ о блюдах, застольных традициях и влиянии разных культур на местное меню.
Программа
1 день
Прилет в Газиантеп, завтрак
Посещение города Халфети
Посещение города Шанлыурфа
Переезд в Адыяман, заселение в отель 🏨
2 день
Встреча рассвета на горе Немрут-Даг
Посещение города Газиантеп и кулинарного музея
Возвращение в Анталию
Что входит в стоимость
Дополнительные расходы