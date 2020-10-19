Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Озеро Салда с белоснежными берегами и лазурной водой: такой цвет объясняется особым химическим составом. Летом в этом горном регионе холоднее на 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой расположен рядом с берегом.
Термальные источники Памуккале — визитная карточка Турции. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, и сделаете удивительные фотографии 📸 этого природного сокровища.
Древний Иераполис: храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и возвращают назад в прошлое.
Бассейны Клеопатры с целебной водой: стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из наших профессиональных гидов
В отличие от многих других групповых экскурсий эта поездка не предполагает посещения магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей 🏛️
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включено: билеты 🎫 в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно)
По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 06:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Давно хотела побывать в Памукалле и тщательно выбирала с какой организациец поехать на эту экскурсию. В конечном итоге остановилась именно на экскурсии от Елены и ни разу не пожалела! Утром забрали из отеля, по пути остановились в кафе, где туристы смогли позавтракать или просто выпить чаю, далее поехали по маршруту. Озеро Салда-ничего подобного в жизни не видела, цвет воды просто невероятный, озеро окружено горами. Вода в озере была холодной, но это был уже самый конец сезона, однако вся наша группа все равно заходила в воду. Далее мы отправились в Паммукале и Иерополис-оба места оправдали ожидания-неверотно красиво. Обязательно нужно подняться к древнему амфитеатру-уникальное место, а какая акустика! Сама экскурсия прошла в комфортном режиме-времени на осмотр объектов дается достаточно. Транпорт комфортабельный, водитель ехал акккратно. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Жанне-очень интересно рассказывает, при этом не перегружает своц рассказ излишними деталями и датами, которые, как правило никто не запоминает. Экскурсия в Паммукале-однозначно одно из лучших воспоминаний об отдыхе в Турции!
Полина
26 сен 2020
Необходимо отметить несколько деталей в экскурсии: во-первых вас завезут на фабрику оникса (естественно для покупки тамошних изделий), во - вторых на Памуккале ужасающе жарко и вдобавок вода а травертинах имеет температуру воздуха, в результате чего чувствуешь себя курочкой в духовке, в-третьих дно на кальциевых террасах либо острое, либо скользкое, вот и думайте, чем готовы рискнуть: целостность стопы или сломанными конечности. Вывод: на мой взгляд Памуккале не стоит затраченных сил. P. S. Озеро Салда показалось мне прекраснейшим местом на Земле
Веста
24 сен 2020
Спасибо Жанне за экскурсию в Памуккале. Все прошло отлично! Группа была маленькая, всего нас было 6 человек, что меня очень порадовало.
Надежда
3 сен 2020
Экскурсия прошла отлично. Большое спасибо, лучшему гиду Турции, Али. Рекомендую
Александр
30 мая 2019
Белые скалы и бассейны очень красивые, но по этой причине там слишком много туристов. Амфитеатр тоже производит впечатление. А "Мальдивы" хоть и красивы, но слишком морозные, чтобы в них был смысл. Путь туда и обратно довольно длителен (3+ часа), очень хочется спальных мест, но это фантастика. Кондиционер еле справлялся.
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