Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Давно хотела побывать в Памукалле и тщательно выбирала с какой организациец поехать на эту экскурсию. В конечном итоге остановилась именно на экскурсии от Елены и ни разу не пожалела! Утром забрали из отеля, по пути остановились в кафе, где туристы смогли позавтракать или просто выпить чаю, далее поехали по маршруту. Озеро Салда-ничего подобного в жизни не видела, цвет воды просто невероятный, озеро окружено горами. Вода в озере была холодной, но это был уже самый конец сезона, однако вся наша группа все равно заходила в воду. Далее мы отправились в Паммукале и Иерополис-оба места оправдали ожидания-неверотно красиво. Обязательно нужно подняться к древнему амфитеатру-уникальное место, а какая акустика! Сама экскурсия прошла в комфортном режиме-времени на осмотр объектов дается достаточно. Транпорт комфортабельный, водитель ехал акккратно. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Жанне-очень интересно рассказывает, при этом не перегружает своц рассказ излишними деталями и датами, которые, как правило никто не запоминает. Экскурсия в Паммукале-однозначно одно из лучших воспоминаний об отдыхе в Турции!