2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!

Погулять по руинам затерянного на вершине горы римского поселения и услышать его историю

Никита
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Никита – ваш гид
Вы пройдете по дорожке вдоль скалы, повернете «за большой камень» и внезапно увидите старинные постройки, спрятанные в сосновом лесу! Я расскажу легенды этого таинственного места, найденного совсем недавно, и покажу все сохранившиеся фрагменты зданий.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!

Что вас ожидает

Турция сквозь века
Вы пройдете по главным улицам древнеримского города, увидите колоннады Атриума, башни, гробницы и фрагменты церквей V века. Заглянете в старинные мастерские и маслодавильни. Представите, как выглядели дома зажиточных горожан — несколько двухэтажных резиденций сохранились на удивление хорошо, учитывая их возраст. Я расскажу, когда и кем был построен город, чем занимались населявшие его люди и почему археологи обнаружили Лирботон Коме только в 2012 году.

Отдых на природе
Особое очарование этому месту придает уединенность — город находится на возвышенности и скрыт от окружающего мира скалистыми выступами, а внутри окружен сосновыми лесами. Вы почувствуете себя вдали от цивилизации, шума машин и городской динамики. Ощутите дух первозданной природы и совершите настоящее путешествие во времени.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5 и включает wi-fi во время поездки и прохладительные напитки, при необходимости — детские кресла.
  • Трансфер из Антальи включен в стоимость. По предварительному запросу я могу организовать трансфер из отеля в Бельдиби, Кемере, Текирова, Белеке. Стоимость — 50$.
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!
Из Антальи — в древний город Лирботон Коме!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая!» И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2019
Спасибо за интересную экскурсию. Вся компания от детей 5лет до взрослых проучила массу положительных эмоций.
18 июня 2019
Замечатеельная экскурсия, все хорошо продуманно и спланированно. Никита очень хороший гид и великолепный собеседник!

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