2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Турция сквозь века

Вы пройдете по главным улицам древнеримского города, увидите колоннады Атриума, башни, гробницы и фрагменты церквей V века. Заглянете в старинные мастерские и маслодавильни. Представите, как выглядели дома зажиточных горожан — несколько двухэтажных резиденций сохранились на удивление хорошо, учитывая их возраст. Я расскажу, когда и кем был построен город, чем занимались населявшие его люди и почему археологи обнаружили Лирботон Коме только в 2012 году.

Отдых на природе

Особое очарование этому месту придает уединенность — город находится на возвышенности и скрыт от окружающего мира скалистыми выступами, а внутри окружен сосновыми лесами. Вы почувствуете себя вдали от цивилизации, шума машин и городской динамики. Ощутите дух первозданной природы и совершите настоящее путешествие во времени.