3 отзыва оставили туристы

Йо-хо-хо! Вы полюбуетесь побережьем Кемера, рассекая гладь моря 🌊 на пиратском корабле 🛳️. Мы остановимся в бухте Фазелис: желающие могут посетить пляж 🏖️ и искупаться в чистых водах бухты — или отправиться на осмотр руин античного города. Водные развлечения ждут вас и в Райской бухте: к самой воде подступили зеленые горы ⛰️, сосновый лес 🌳 наполнил воздух дивным ароматом, скалистые пляжи дополнили удивительный пейзаж. А в бухте Лунный свет команда корабля подготовила для вас представления, конкурсы и веселую пенную вечеринку.
Программа
Сбор туристов из отелей и трансфер
Отправление из порта Марина в Кемере
Прибытие в бухту Фазелис
Купание или посещение античного города (1 час)
Отправление в Райскую бухту
Купание, шоу-программа, пенное пати в бухте Лунный свет
Возвращение в порт Марина в Кемере
Обратный трансфер в отели
Организационные детали
Это развлекательно-видовая экскурсия ⛳. На яхте 🛥️ работает русскоговорящий персонал, сопровождение гида не предусмотрено.
Отдельно оплачивается посещение пляжа Фазелис (8$ за человека), а также напитки. Обратите внимание, что на корабль запрещено проносить свои напитки.
Трансфер на экскурсию следует ожидать на улице перед въездом в отель 🏨, за шлагбаумом — не на территории отеля!
Время начала экскурсии 🧭 зависит от расположения вашего отеля и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования.
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется — за исключением случая, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать для ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 7-12 лет и в дальнейшем произвести оплату.
Меню обеда на яхте: курица, рис, картофель фри, макароны, салат.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
Экскурсия хорошая развлекательная :) Нам очень понравилась, мы взяли с собой две маски для плавания и плавали с ними, корабль останавливался 3 раза для купания отдыхающих в среднем на 45 минут.
Ксения
27 июля 2019
Всё супер. Было весело. Очень доброжелательно, но мало рассказывали. А вообще весело всем советую. И детям и взрослым расслабиться
Наталья
7 июня 2019
Экскурсия в целом понравилась и для ребенка, который провёл все время в детской комнате и нам. Единственное, что нам не понятно нам не дали сдачу за экскурсию сказали нет сдачи потом дадут но и потом мы не знали к кому подойти. Мы должны были заплатить 46 долларов а отдали 50 долларов. Деньги не большие но сам подход не правильный.