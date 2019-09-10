3 отзыва оставили туристы

Экскурсия в целом понравилась и для ребенка, который провёл все время в детской комнате и нам. Единственное, что нам не понятно нам не дали сдачу за экскурсию сказали нет сдачи потом дадут но и потом мы не знали к кому подойти. Мы должны были заплатить 46 долларов а отдали 50 долларов. Деньги не большие но сам подход не правильный.