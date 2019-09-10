3 отзыва оставили туристы

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Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!

Удивительная природа, пляжный отдых, веселое шоу от команды корабля и пенная вечеринка

4.7
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Антальи
Эта морская прогулка 👣 отлично подойдет для отдыха всей семьей.

Пиратский корабль отвезет вас в Райскую бухту невероятной красоты.

Вы посетите руины античного Фазелиса и искупаетесь в чистых водах бухты Лунный свет.

А театральное представление и пенная вечеринка сделают отдых ярким и запоминающимся.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €25 за человека

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Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!

Что вас ожидает

Йо-хо-хо!
Вы полюбуетесь побережьем Кемера, рассекая гладь моря 🌊 на пиратском корабле 🛳️. Мы остановимся в бухте Фазелис: желающие могут посетить пляж 🏖️ и искупаться в чистых водах бухты — или отправиться на осмотр руин античного города. Водные развлечения ждут вас и в Райской бухте: к самой воде подступили зеленые горы ⛰️, сосновый лес 🌳 наполнил воздух дивным ароматом, скалистые пляжи дополнили удивительный пейзаж. А в бухте Лунный свет команда корабля подготовила для вас представления, конкурсы и веселую пенную вечеринку.

Программа

  • Сбор туристов из отелей и трансфер
  • Отправление из порта Марина в Кемере
  • Прибытие в бухту Фазелис
  • Купание или посещение античного города (1 час)
  • Отправление в Райскую бухту
  • Купание, шоу-программа, пенное пати в бухте Лунный свет
  • Возвращение в порт Марина в Кемере
  • Обратный трансфер в отели

Организационные детали

  • Это развлекательно-видовая экскурсия ⛳. На яхте 🛥️ работает русскоговорящий персонал, сопровождение гида не предусмотрено.
  • Отдельно оплачивается посещение пляжа Фазелис (8$ за человека), а также напитки. Обратите внимание, что на корабль запрещено проносить свои напитки.
  • Трансфер на экскурсию следует ожидать на улице перед въездом в отель 🏨, за шлагбаумом — не на территории отеля!
  • Время начала экскурсии 🧭 зависит от расположения вашего отеля и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования.
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется — за исключением случая, когда в автобусе имеются свободные места. Чтобы забронировать для ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 7-12 лет и в дальнейшем произвести оплату.
  • Меню обеда на яхте: курица, рис, картофель фри, макароны, салат.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!
Из Анталии — к берегам Кемера на пиратской яхте!

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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3 отзыва оставили туристы

10 сентября 2019
Экскурсия хорошая развлекательная :) Нам очень понравилась, мы взяли с собой две маски для плавания и плавали с ними, корабль останавливался 3 раза для купания отдыхающих в среднем на 45 минут.
27 июля 2019
Всё супер. Было весело. Очень доброжелательно, но мало рассказывали. А вообще весело всем советую. И детям и взрослым расслабиться
7 июня 2019
Экскурсия в целом понравилась и для ребенка, который провёл все время в детской комнате и нам. Единственное, что нам не понятно нам не дали сдачу за экскурсию сказали нет сдачи потом дадут но и потом мы не знали к кому подойти. Мы должны были заплатить 46 долларов а отдали 50 долларов. Деньги не большие но сам подход не правильный.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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