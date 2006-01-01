Irina проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Чиралы: райское наслаждение

Вы побываете в тихой и немного полусонной деревеньке в окружении высоких гор ⛰️, утопающей в зелени сосен и фруктовых деревьев — лимонов, апельсинов, гранатов. Здесь живет всего полтысячи человек, привычные строения — домики с садами-огородами и снующими курами, провинциальные магазинчики и никакого общественного транспорта. Прогулка 👣 по такому месту откроет необычную грань Турции. А на безлюдном пляже, красиво 🤩 обрамленном горным ⛰️ хребтом, получат удовольствие любители умиротворенного отдыха.

Черепашки Каретта-Каретта

Вы узнаете о логгерхедах, или головастых черепахах, которые приплывают сюда откладывать яйца. Мы расскажем, как ради животных из Красной книги оберегается территория деревни, какие здесь существуют ограничения и запреты.

Ликийское наследие

Поговорим также о проходящем через Чиралы участке знаменитой Ликийской тропы — пoпуляpнoгo тpeкингoвoгo мapшpутa, пересекающего территорию античного государства Ликии. Ha южнoй oкpaинe деревни вы познакомитесь с историей 📖 пиратского Олимпоса, основанного в 4 вeкe дo н. э. И исследуете paзвaлины города с сохранившимися жилыми домами, римскими банями, церковью, фонтаном и ликийскими гробницами.

Янарташ, или «Горящая скала»

Кроме того, вы посетите место, много веков наводившее ужас на людей, особенно ночью. Послушаете предание о мифическом огнедышащем чудовище Химере. И оцените эффект подземного газа, раздувающего языки пламени прямо на камнях в ущелье.

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