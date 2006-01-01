Irina проводит ещё 3 экскурсии

Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию

Влюбиться в безмятежную красоту курортного поселка в национальном парке Бейдаглары

Irina
Irina – экскурсионное агентство из Анталии
В группе до 18 человек вы отправитесь в обаятельную деревушку на берегу моря 🌊, где откроете совершенно другую Турцию.

Отдохнете на одном из лучших пляжей страны.

Подниметесь к огнедышащей Химере, на гору Янарташ.

Познакомитесь с античным городом пиратов Олимпосом.

И узнаете о черепашках, благодаря которым это место остается зоной идиллического релакса.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • €35 за человека

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Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию

Что вас ожидает

Чиралы: райское наслаждение
Вы побываете в тихой и немного полусонной деревеньке в окружении высоких гор ⛰️, утопающей в зелени сосен и фруктовых деревьев — лимонов, апельсинов, гранатов. Здесь живет всего полтысячи человек, привычные строения — домики с садами-огородами и снующими курами, провинциальные магазинчики и никакого общественного транспорта. Прогулка 👣 по такому месту откроет необычную грань Турции. А на безлюдном пляже, красиво 🤩 обрамленном горным ⛰️ хребтом, получат удовольствие любители умиротворенного отдыха.

Черепашки Каретта-Каретта
Вы узнаете о логгерхедах, или головастых черепахах, которые приплывают сюда откладывать яйца. Мы расскажем, как ради животных из Красной книги оберегается территория деревни, какие здесь существуют ограничения и запреты.

Ликийское наследие
Поговорим также о проходящем через Чиралы участке знаменитой Ликийской тропы — пoпуляpнoгo тpeкингoвoгo мapшpутa, пересекающего территорию античного государства Ликии. Ha южнoй oкpaинe деревни вы познакомитесь с историей 📖 пиратского Олимпоса, основанного в 4 вeкe дo н. э. И исследуете paзвaлины города с сохранившимися жилыми домами, римскими банями, церковью, фонтаном и ликийскими гробницами.

Янарташ, или «Горящая скала»
Кроме того, вы посетите место, много веков наводившее ужас на людей, особенно ночью. Послушаете предание о мифическом огнедышащем чудовище Химере. И оцените эффект подземного газа, раздувающего языки пламени прямо на камнях в ущелье.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер из отеля (или места по договоренности) и обратно, а также обед (суп, второе блюдо и салат)
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда и личные расходы
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в холе отеля или по договоренности
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию
Из Анталии в Чиралы — открыть заповедную Турцию

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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Irina проводит ещё 3 экскурсии

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