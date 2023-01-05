Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора Олимпос (Тахталы), на вершину которой ведет канатная дорога. Это самая высокая гора в мире, расположенная так близко к морю! По другую сторону открывается панорама горной Турции. Пока вы любуетесь видами, я расскажу о горной системе и о местной инфраструктуре.
Гробницы ликийского города Мира, вырезанные в скале. Захоронения датируются 4-м веком до нашей эры — это одна из самых древних форм погребальных сооружений. Здесь же вы увидите величественный амфитеатр и оцените его акустику.
Очаровательный Каш — уголок Европы на южном побережье Турции. Мы прогуляемся по набережной и впечатлимся видом на уютные маленькие домики и многочисленные яхты. Проникнемся греческой атмосферой на узких улочках и сделаем красивые снимки у античного театра Антифеллос — увиденное я дополню историей города.
Конечно, будут рассказы о важных датах и людях в истории всей страны. А еще я поделюсь личным опытом, раскрою, как живут русские в Турции, с какими сложностями сталкиваются иммигранты и в чем плюсы жизни в этих краях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я, Андрей
В теплое время года, если в у вас останутся силы, мы можем посетить пляж Кучук Чакыл в Каше или же отправиться на красивый пляж Капуташ (дополнительно час на дорогу и час на отдых на пляже)
Длительность экскурсии
Вся экскурсия занимает около 12 часов, в Анталию мы вернемся примерно в 22:00:
Дорога — около трех 3 часов в каждую сторону
Подъем на гору Олимп — около 2 часов
Некрополь города Мира — около 1 часа
Также по дороге будет много живописных мест, где мы сможем остановиться, чтобы сделать красивые фото
Дополнительные расходы
Подъем на канатной дороге на гору Олимп — 30$ с человека
Вход в некрополь Миры — 65TL с человека
Доплата за посещение пляжа Капутаж — 60€ (по желанию)
Еда и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrey — ваша команда гидов в Анталии
Провели 103 экскурсии для 84 туристов
Привет! В нашей команде — двое гидов. Я, Андрей, родился во Владивостоке и живу в родном городе почти весь год, а на зимовку уезжаю в Турцию. Мой коллега Богдан также живёт во Владивостоке практически весь год. У нас с Богданом много общего: мы очень любим природу и наш город, любим путешествовать, ведем активный образ жизни.
За последний год работы вывели формулу счастливых клиентов, которой пользуемся на наших экскурсиях. С радостью поделимся множеством интересных фактов и полезными советами от местных проводников:)