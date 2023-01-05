Это будет большое путешествие — с греческим акцентом! Маршрут лежит вдоль Ликийской тропы; канатная дорога отвезет нас на гору Олимпос, после мы побываем у древнего скального некрополя и, наконец, доберемся до Каша, уютнейшего городочка на побережье. Вы сделаете множество инстаграмных снимков — а я раскрою, чем жила и живет сегодня Турция.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Олимпос (Тахталы), на вершину которой ведет канатная дорога. Это самая высокая гора в мире, расположенная так близко к морю! По другую сторону открывается панорама горной Турции. Пока вы любуетесь видами, я расскажу о горной системе и о местной инфраструктуре.

Гробницы ликийского города Мира, вырезанные в скале. Захоронения датируются 4-м веком до нашей эры — это одна из самых древних форм погребальных сооружений. Здесь же вы увидите величественный амфитеатр и оцените его акустику.

Очаровательный Каш — уголок Европы на южном побережье Турции. Мы прогуляемся по набережной и впечатлимся видом на уютные маленькие домики и многочисленные яхты. Проникнемся греческой атмосферой на узких улочках и сделаем красивые снимки у античного театра Антифеллос — увиденное я дополню историей города.

Конечно, будут рассказы о важных датах и людях в истории всей страны. А еще я поделюсь личным опытом, раскрою, как живут русские в Турции, с какими сложностями сталкиваются иммигранты и в чем плюсы жизни в этих краях.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я, Андрей

В теплое время года, если в у вас останутся силы, мы можем посетить пляж Кучук Чакыл в Каше или же отправиться на красивый пляж Капуташ (дополнительно час на дорогу и час на отдых на пляже)



Длительность экскурсии

Вся экскурсия занимает около 12 часов, в Анталию мы вернемся примерно в 22:00:

Дорога — около трех 3 часов в каждую сторону

Подъем на гору Олимп — около 2 часов

Некрополь города Мира — около 1 часа

Также по дороге будет много живописных мест, где мы сможем остановиться, чтобы сделать красивые фото

