Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры

Проникнуться атмосферой колоритных улочек, морских пейзажей и античных построек

Это будет большое путешествие — с греческим акцентом! Маршрут лежит вдоль Ликийской тропы; канатная дорога отвезет нас на гору Олимпос, после мы побываем у древнего скального некрополя и, наконец, доберемся до Каша, уютнейшего городочка на побережье. Вы сделаете множество инстаграмных снимков — а я раскрою, чем жила и живет сегодня Турция.
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Из Анталии - в Каш, к горе Олимпос и гробницам Миры
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гора Олимпос (Тахталы), на вершину которой ведет канатная дорога. Это самая высокая гора в мире, расположенная так близко к морю! По другую сторону открывается панорама горной Турции. Пока вы любуетесь видами, я расскажу о горной системе и о местной инфраструктуре.

Гробницы ликийского города Мира, вырезанные в скале. Захоронения датируются 4-м веком до нашей эры — это одна из самых древних форм погребальных сооружений. Здесь же вы увидите величественный амфитеатр и оцените его акустику.

Очаровательный Каш — уголок Европы на южном побережье Турции. Мы прогуляемся по набережной и впечатлимся видом на уютные маленькие домики и многочисленные яхты. Проникнемся греческой атмосферой на узких улочках и сделаем красивые снимки у античного театра Антифеллос — увиденное я дополню историей города.

Конечно, будут рассказы о важных датах и людях в истории всей страны. А еще я поделюсь личным опытом, раскрою, как живут русские в Турции, с какими сложностями сталкиваются иммигранты и в чем плюсы жизни в этих краях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, Андрей
  • В теплое время года, если в у вас останутся силы, мы можем посетить пляж Кучук Чакыл в Каше или же отправиться на красивый пляж Капуташ (дополнительно час на дорогу и час на отдых на пляже)

Длительность экскурсии

Вся экскурсия занимает около 12 часов, в Анталию мы вернемся примерно в 22:00:

  • Дорога — около трех 3 часов в каждую сторону
  • Подъем на гору Олимп — около 2 часов
  • Некрополь города Мира — около 1 часа
  • Также по дороге будет много живописных мест, где мы сможем остановиться, чтобы сделать красивые фото
Дополнительные расходы
  • Подъем на канатной дороге на гору Олимп — 30$ с человека
  • Вход в некрополь Миры — 65TL с человека
  • Доплата за посещение пляжа Капутаж — 60€ (по желанию)
  • Еда и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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