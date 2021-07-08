в среду и воскресенье в 07:00

Ответ организатора:
Анна, я приношу вам свои извинения за опоздание трансфера. Организатор собирает из четырёх городов на данную экскурсию, рассчитать точное время достаточно трудно. Автобусы на экскурсиях стандартные, как у большинства, в том числе у туроператоров, мерседес 403, ремней в них нет, потому что закона такого в Турции нет! Мира демре кекова, это исторический паломнеческий тур, поэтому более 50% информации даётся о церкви и Св. Николае. Обед действительно в не о чем хорошем ресторане, но как показала практика, если делать экскурсию на 5$ дороже и хороший обед, то туристов это не устраивает, большенству лучше дешевле, а обед, не важен.