в среду и воскресенье в 07:00

По предварительной договорённости

с гидом, ждали автобус за шлагбаумом около нашего отеля Trendy Lara.

Гид перезвонила охраннику на пропускной пункте и попросила вызвать такси, так как автобус не успевает. На такси, приехавшем через 10 мин мы побывали на 2 заправках в ожидании автобуса и только на 3 заправке состыковались с ним.

Как я поняла со слов Елены, это обычная практика, так как автобус идёт из Алании и отели Лары не по пути. В таком случае, это должно быть заранее оговорено, а не быть таким "милым" часовым мотанием по заправкам, даже не зная место встречи. (такси гид оплатила сама)

Экскурсионный автобус заслуживает отдельного описания: старый, грязный, с отсутствием ремней безопасности! На экскурсии присутствовал представитель министерства туризма Турции, к которому я с сыном обратилась с вопросом по поводу состояния автобуса. Он сказал, что по закону ремни должны быть обязательно, но не везде они есть.

Структура экскурсии состоит из посещения трех мест(Кекова- затонувший город, Демре- резиденция митрополита и церковь с саркофагом Николая Чудотворца и Мира с римским амфитеатром и древними наскальными захоронениями. Исторической информации, на мой взгляд, было недостаточно. Большая часть - истории из жизни людей, посетивших церковь с саркофагом. Ничего не имею против чудесных исцелений, но хотелось бы в большей степени исторические факты и версии.

Если быть объективной, Елена помогла нам сберечь деньги на покупке входных билетов (детского), за что ей отдельное спасибо.

Я бы не рекомендовала данную экскурсию из-за бардак с трансфером(обратно уже в Кемере нас пересадили на другую машину), во- вторых, из- за ужасного состояния автобуса(а дорога с большим количеством крутых и опасных поворотов), в - третьих из- за малой исторической информативности и ощущения "галопом по Европам", в- четвёртых, из- за ужасного обеда (школьная столовая).