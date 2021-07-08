в среду и воскресенье в 07:00

Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова

На автобусе отправиться в античные города, увидеть церковь Святого Николая и затонувший город

4.4
6 отзывов
На экскурсии в группе до 30 человек вы побываете в древних центрах южного побережья Турции.

В Мире узнаете об устройстве римского амфитеатра, в Демре пройдете по следам Николая Чудотворца, а после отправитесь на яхте к острову Кекова, чтобы искупаться в море и увидеть руины ушедшего под воду города Долихисте.
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
Из Анталии в Миру, Демре и на остров Кекова
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Описание

Что вас ожидает

  • Античная Мира, где улицы, проложенные в 5 веке до нашей эры, приведут вас к скальным гробницам эпохи Ликийского союза и римскому амфитеатру, высеченному в скале. Гид расскажет, почему именно театр был центром жизни города, какими были античные театральные постановки, а также как проходили морские бои, заседания суда и жертвоприношения.
  • Церковь Святого Николая 6 века в городе Демре. Вы пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: гид расскажет, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.
  • Затонувший Долихисте, который оказался на дне моря после землетрясения. На яхте вы отправитесь к бухтам острова Кекова, чтобы осмотреть руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после можно будет искупаться в чистейших водах Средиземного моря и отдохнуть на пляжном берегу Кекова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на 30-местном автобусе. Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии.
  • По пути мы сделаем остановку, где вы сможете позавтракать
  • Вход в Мира и церковь платный для взрослых и детей с 8 лет
  • В середине маршрута предусмотрен обед в ресторане (входит в стоимость экскурсии)

в среду и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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8 июля 2021
Сама экскурсия нам очень понравилась, НО эта экскурсия должна рекламироваться как «из алании, по отелям чиже, анталии, и кемера, а если вы выживете, то доберётесь до самой экскурсии». Никаких претензий к гиду Елене, это вообще не ее вина, она прекрасный рассказчик и старалась, как могла, сделать эту экскурсию интересной и информативной. мы выехали в 3:45 и до 8 утра собирали народ по отелям всех курортов. Если вы в алании, именно вы поедете дальше всех. Экскурсионная часть длится часа четыре, обед и завтрак по полчаса-часу. В итоге, к первому пункту экскурсии (кекова) мы добрались в 11 утра, нужно ли говорить, что за 7 часов в автобусе без сна, мы осатанели. Слава богу, в автобусе отлично работал когжиционер. Обратно добрались к 9 вечера. 17 часов в пути в тридцатиградусную жару не все осилят. В общем, если организаторы захотят улучшить эту экскурсию, стоит подумать о логистике, ибо ехать 300 км семь часов - треш, угар и содомия. Вот теперь думаем отменить забронированную экскурсию в Памуккале, потому что даже страшно себе представить, сколько займёт путь в 500км, если 300км = 7 часов.
Е
11 ноя 2020
Все прошло отлично. Гид Елена очень замечательный экскурсовод и ненавязчивый. Время пролетело незаметно. В храме Николая попросила, надеюсь Николай даст, что просила,и я вернусь поблагодарить.
M
1 сен 2020
Очень хорошая экскурсия всем рекомендую! На один день, познавательная, гид прекрасно знает материал. сочетание экскурсии по историческим местам, обед, отдых на корабле! Спасибо!
Е
26 сен 2019
Довольно длинная дорога. Из Аланьи автобус выезжал в 3 часа ночи. Нас забирали в Анталье последними. Должны были в 7 утра. Через полчаса я позвонила узнать и оказалось, что автобус опаздывает. Через некоторое время нас забрали на машине и подвезли на остановку, где нас подобрал автобус. Стоимость экскурсии небольшая, т. к. Входные билеты не входят. Добавьте 12 евро и получится так же как взять на месте. Поэтому советую брать по приезду. В целом экскурсия была не плохая, гид хороший.
А
7 июня 2019
По предварительной договорённости
с гидом, ждали автобус за шлагбаумом около нашего отеля Trendy Lara.
Гид перезвонила охраннику на пропускной пункте и попросила вызвать такси, так как автобус не успевает. На такси, приехавшем через 10 мин мы побывали на 2 заправках в ожидании автобуса и только на 3 заправке состыковались с ним.
Как я поняла со слов Елены, это обычная практика, так как автобус идёт из Алании и отели Лары не по пути. В таком случае, это должно быть заранее оговорено, а не быть таким "милым" часовым мотанием по заправкам, даже не зная место встречи. (такси гид оплатила сама)
Экскурсионный автобус заслуживает отдельного описания: старый, грязный, с отсутствием ремней безопасности! На экскурсии присутствовал представитель министерства туризма Турции, к которому я с сыном обратилась с вопросом по поводу состояния автобуса. Он сказал, что по закону ремни должны быть обязательно, но не везде они есть.
Структура экскурсии состоит из посещения трех мест(Кекова- затонувший город, Демре- резиденция митрополита и церковь с саркофагом Николая Чудотворца и Мира с римским амфитеатром и древними наскальными захоронениями. Исторической информации, на мой взгляд, было недостаточно. Большая часть - истории из жизни людей, посетивших церковь с саркофагом. Ничего не имею против чудесных исцелений, но хотелось бы в большей степени исторические факты и версии.
Если быть объективной, Елена помогла нам сберечь деньги на покупке входных билетов (детского), за что ей отдельное спасибо.
Я бы не рекомендовала данную экскурсию из-за бардак с трансфером(обратно уже в Кемере нас пересадили на другую машину), во- вторых, из- за ужасного состояния автобуса(а дорога с большим количеством крутых и опасных поворотов), в - третьих из- за малой исторической информативности и ощущения "галопом по Европам", в- четвёртых, из- за ужасного обеда (школьная столовая).
Елена
Елена
Ответ организатора:
Анна, я приношу вам свои извинения за опоздание трансфера. Организатор собирает из четырёх городов на данную экскурсию, рассчитать точное время достаточно трудно. Автобусы на экскурсиях стандартные, как у большинства, в том числе у туроператоров, мерседес 403, ремней в них нет, потому что закона такого в Турции нет! Мира демре кекова, это исторический паломнеческий тур, поэтому более 50% информации даётся о церкви и Св. Николае. Обед действительно в не о чем хорошем ресторане, но как показала практика, если делать экскурсию на 5$ дороже и хороший обед, то туристов это не устраивает, большенству лучше дешевле, а обед, не важен.
С
12 мая 2019
Хорошая познавательная экскурсия. Почти без шопинга) лавка камней и лавка икон. Прогулка на яхте интересная не утомительная., церковь св. Николая довольно старая и интересная, правда пришлось отдельно заплатить за вход (

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