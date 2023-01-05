К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе

Пройти вдоль кромки Средиземного моря и погулять по руинам возрастом более 1000 лет

Давайте отправимся в треккинг по одному из самых красивых участков знаменитой Ликийской тропы.

В расслабленном ритме мы пройдем по тенистому сосновому бору (представьте этот аромат) и я покажу секретные местечки для «своих».

Полюбуемся видом на бирюзовое море и заглянем в древний ликийский город, чтобы сила воображения сделала свое дело. Нас не потревожат толпы туристов: только вы, ваш гид-проводник и прекрасный уголок природы.
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
К древнему Фазелису: треккинг по Ликийской тропе
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По следам ликийской цивилизации

Ликийская тропа — это пешеходный маршрут протяженностью 540 километров. Многие специально приезжают в Турцию, чтобы одолеть его целиком. Я же предлагаю отправиться в однодневный треккинг налегке: мы пройдем по одному из самых красивых участков тропы — от поселка Чамьюва до поселка Текирова. А по пути заглянем в древний ликийский город Фазелис и погуляем по руинам возрастом более 1000 лет. Я обязательно расскажу вам об истории этих мест.

С видом на Средиземное море

Тропа проходит вдоль ароматного соснового бора прямо над скалистым берегом Средиземного моря. Вдыхайте этот воздух поглубже! Цвет воды меняется в зависимости от времени года: от бирюзового до темно-синего. Во время треккинга я рассекречу нетуристические местечки для «своих»: отведу к скрытым от глаз постороннего смотровым площадкам и покажу, где спрятаны атмосферные качели на фоне живописной морской панорамы. Вы в надежных руках!

Организационные детали

  • Обязательно наденьте спортивную обувь (кроссовки), возьмите одежду по погоде, а еще воду и небольшой перекус.
  • Можем организовать трансфер из вашего отеля (подробности уточняйте в переписке)
  • Входной билет в город Фазелис — 90 лир/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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