Давайте отправимся в треккинг по одному из самых красивых участков знаменитой Ликийской тропы. В расслабленном ритме мы пройдем по тенистому сосновому бору (представьте этот аромат) и я покажу секретные местечки для «своих». Полюбуемся видом на бирюзовое море и заглянем в древний ликийский город, чтобы сила воображения сделала свое дело. Нас не потревожат толпы туристов: только вы, ваш гид-проводник и прекрасный уголок природы.

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Описание

Что вас ожидает

По следам ликийской цивилизации

Ликийская тропа — это пешеходный маршрут протяженностью 540 километров. Многие специально приезжают в Турцию, чтобы одолеть его целиком. Я же предлагаю отправиться в однодневный треккинг налегке: мы пройдем по одному из самых красивых участков тропы — от поселка Чамьюва до поселка Текирова. А по пути заглянем в древний ликийский город Фазелис и погуляем по руинам возрастом более 1000 лет. Я обязательно расскажу вам об истории этих мест.

С видом на Средиземное море

Тропа проходит вдоль ароматного соснового бора прямо над скалистым берегом Средиземного моря. Вдыхайте этот воздух поглубже! Цвет воды меняется в зависимости от времени года: от бирюзового до темно-синего. Во время треккинга я рассекречу нетуристические местечки для «своих»: отведу к скрытым от глаз постороннего смотровым площадкам и покажу, где спрятаны атмосферные качели на фоне живописной морской панорамы. Вы в надежных руках!

Организационные детали