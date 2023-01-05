Ликийская тропа — это пешеходный маршрут протяженностью 540 километров. Многие специально приезжают в Турцию, чтобы одолеть его целиком. Я же предлагаю отправиться в однодневный треккинг налегке: мы пройдем по одному из самых красивых участков тропы — от поселка Чамьюва до поселка Текирова. А по пути заглянем в древний ликийский город Фазелис и погуляем по руинам возрастом более 1000 лет. Я обязательно расскажу вам об истории этих мест.
Тропа проходит вдоль ароматного соснового бора прямо над скалистым берегом Средиземного моря. Вдыхайте этот воздух поглубже! Цвет воды меняется в зависимости от времени года: от бирюзового до темно-синего. Во время треккинга я рассекречу нетуристические местечки для «своих»: отведу к скрытым от глаз постороннего смотровым площадкам и покажу, где спрятаны атмосферные качели на фоне живописной морской панорамы. Вы в надежных руках!