Экскурсии на машине в Анталье

Что вас ожидает

Безопасное приключение

Мы приедем на один из лучших пляжей Анталии. Опытный инструктор проведет мастер-класс по гребле на каноэ и расскажет о технике безопасности. Вы научитесь выполнять упражнения по удержанию равновесия и примените на практике знания теоретического курса.

Живописные виды

Вы исследуете мистические фосфорные пещеры, восхититесь великолепным водопадом и осмотрите Старый город Калеичи с нового ракурса: проплывая вдоль берегов, увидите Минарет Йивли XIII века, символ города Часовую башню и башню Хыдырлык времен Римской империи. А также искупаетесь в лучших бухтах и позавтракаете прямо в море! Гребля укрепит ваше тело, а чистый воздух и утреннее солнце успокоят и насытят силами!