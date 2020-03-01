Экскурсии на машине в Анталье

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Овладеть искусством управления каноэ и увидеть панораму старого города с необычного ракурса

Mümin
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Mümin – представитель гидов
Вы уже обошли весь город, увидели главные достопримечательности и отдохнули на пляже? Тогда самое время отправиться в морское приключение.

Вместе с профессиональным инструктором вы освоите управление каноэ, заглянете в таинственные фосфорные пещеры и полюбуетесь старым городом с воды.
60 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на ресепшне вашего отеля
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Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи

Что вас ожидает

Безопасное приключение
Мы приедем на один из лучших пляжей Анталии. Опытный инструктор проведет мастер-класс по гребле на каноэ и расскажет о технике безопасности. Вы научитесь выполнять упражнения по удержанию равновесия и примените на практике знания теоретического курса.

Живописные виды
Вы исследуете мистические фосфорные пещеры, восхититесь великолепным водопадом и осмотрите Старый город Калеичи с нового ракурса: проплывая вдоль берегов, увидите Минарет Йивли XIII века, символ города Часовую башню и башню Хыдырлык времен Римской империи. А также искупаетесь в лучших бухтах и позавтракаете прямо в море! Гребля укрепит ваше тело, а чистый воздух и утреннее солнце успокоят и насытят силами!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes Vito с профессиональным водителем
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Мы заберем вас из отеля в Антальи и отвезем обратно после экскурсии. Если ваш отель расположен в другом месте, сообщите, пожалуйста, об этом гиду.
Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи
Каноэ тур из Антальи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на ресепшне вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mümin
Mümin
Меня зовут Мумин. Я лицензионный гид-историк, экскурсовод. Вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов мы проводим эксклюзивные туры на любой вкус: от исторических прогулок до экстремальных организованных приключений.
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